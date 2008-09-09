شرط بندی بر جدایی سوریه از ایران بسیار دشوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی قرار است هجدهم و نوزدهم سپتامبر(28 و 29 شهریور) با میانجیگیری ترکیه برگزار شود.



"محمد صالح صدقیان" رئیس مرکز عربی مطالعات ایران درباره روند مذاکرات غیر مستقیم سوریه و رژیم صهیونیستی و آینده ائتلاف دمشق-تهران-مقاومت فلسطین و لبنان و اینکه آیا این مذاکرات جدی است یا تاکتیکی به مهر گفت : من معتقدم مذاکرات سوریه و اسرائیل، مذاکراتی جدی است، نه تاکتیکی،زیرا سوری ها در زمان حافظ اسد فقید چنین مذاکراتی را با اسحاق رابین نخست وزیر اسبق اسرائیل تجربه کردند، اما اسرائیلی ها در آن مذاکرات به دنبال ترور رابین،از آنچه رابین به دست آورد، عقب نشینی کردند و از تعهدات خود در قبال سوریه شانه خالی کردند.



وی افزود : سوریه می خواهد ثابت کند، در این زمینه جدی است، اما مشکل مربوط به سوریه نیست، بلکه مشکل از اسرائیل است.طرف اسرائیلی چگونه می خواهد با این مذاکرات تعامل کند، به اعتقاد من زمان حاضر با زمان حافظ اسد فرق می کند، اکنون اسرائیلی ها ضعیف تر از مرحله گذشته هستند؛ در نتیجه شروط مذاکرات به نفع مذاکره کننده سوری است نه اسرائیلی و به اعتقاد من سوری ها در این مرحله همانگونه که تصریح کرده اند در باز کردن کانالهای مستقیم گفتگو با اسرائیل برای آزادی بلندی های جولان جدی هستند.

صدقیان درباره اینکه رژیم اسرائیل پیش شرطهایی را در برابر سوریه قرار داده است از جمله پایان ائتلاف با ایران و قطع حمایت از مقاومت فلسطین و لبنان، اظهار داشت : من معتقدم شرط بستن بر دوری سوریه از ایران، شرط بندی بسیار دشوار است و تصور اینکه سوریه به همین راحتی از ایران دور شود، آسان نیست.



رئیس مرکز عربی مطالعات ایران افزود : روابط سوریه و ایران، روابط یک روز یا یک شب نیست، بلکه روابط طولانی که سابقه آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد، در نتیجه هیچ کس نمی تواند بر پایان روابط سوریه و ایران شرط بندی کند، اما من معتقدم سوریه هرگز تا زمانی که بحرانهای مرتبط به خود را حل نکند، هیچ توافقنامه ای با اسرائیلی ها امضا نخواهد کرد که این بحرانها شامل موضوع هسته ای ایران با توجه به روابط دمشق با تهران، پرونده لبنان و عراق ، تا زمانی که این سه پرونده حل نشود، سوریه هیچ توافقنامه ای با اسرائیل امضا نخواهد کرد.



صدقیان درباره این سؤال که در صورت پافشاری رژیم اسرائیل بر این پیش شرطها به ویژه قطع ارتباط سوریه با ایران، وضعیت چگونه خواهد بود؟ به مهر گفت : موفقیت مذاکرات سوریه و اسرائیل تنها در صورت حل این سه پرونده امکان دارد و سوری ها آخرین طرف عربی خواهند بود که توافقنامه صلح با اسرائیلی ها امضا خواهند کرد.