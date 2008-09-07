کندی اصلاحات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به تعویق می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ترکیش دیلی، یکی از مهمترین اصلاحاتی که اتحادیه اروپا خواهان انجام آن در ترکیه است اصلاحات در زمینه مالیاتهای موجود بر روی برخی کالاها است که این مورد کالاهای وارداتی به ترکیه را نیز شامل می شود اما آنکارا تا کنون اقدام خاصی را برای اصلاح سیستم مالیاتی خود انجام نداده است.

از همین رو پیش بینی می شود نه در دوره ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا و نه در دوره ریاست جمهوری چک بر این اتحادیه که از اول ژنوایه 2009 آغاز می شود بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در آن مطرح نشود.

به نوشته این روزنامه یکی از مواردی که در بخش اصلاح نرخ مالیاتی باعث اختلاف آنکارا و اتحادیه اروپا شده مسئله مالیاتهای موجود در ترکیه برای واردات محصولات الکلی است که آنکارا به هیچ وجه تمایلی برای کاهش مالیات ورود این قبیل کالاها ندارد.

این روزنامه در حالی از امکان تعویق مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خبر می هد که "اولی رن" مسئول توسعه اتحادیه اروپا در یک ماه گذشته بارها از آنکارا خواسته تا اصلاحات مد نظر اتحادیه اروپا را با سرعت بیشتری اجرا کند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا برای قبول عضویت ترکیه اصلاحاتی را در این کشور خواستار شده که انجام آنها به عنوان پیش شرطی برای ورود ترکیه به اتحادیه مطرح هستند.

لازم به ذکر است، ترکیه تاکنون فقط درباره شش شرط از35 شرط اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به این اتحادیه مذاکره کرده و از یکسال پیش برای بازکردن راه مذاکرات بیشتر با سکولارهای این کشور اختلاف نظر دارد.

اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی بحث بر سر عضویت ترکیه در این اتحادیه را آغاز کرده است. این موضوع با موافقت و مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه روبرو شده است.