  1. استانها
  2. مازندران
۱۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

همزمان با شب قدر ؛

خوشنویسان برتر مازندرانی قرآن کریم را کتابت می کنند

خوشنویسان برتر مازندرانی قرآن کریم را کتابت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل گفت: 110 خوشنویس برتر مازندرانی همزمان با شب بیست و یکم ماه رمضان، قرآن کریم را کتابت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مراسم اظهار داشت: این مراسم با عنوان همایش استانی کتابت وحی در حرم مطهر امامزاده ابراهیم آمل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نخستین همایش استانی کتابت وحی با حضور بیش از 30 خوشنویس از چند شهر برگزار شد از افزایش این تعداد و اعلام آمادگی حدود 110 نفر در امسال خبر داد و تصریح کرد: در این همایش تمامی خوشنویسان برتر مازندرانی حضور خواهند داشت.

جوادی، موضوعات قابل کتابت در این همایش را به دلخواه خوشنویسان و آزاد اعلام کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل همچنین اظهار داشت: کلاس تجلی قرآن کریم در اشعار حافظ با حضور استاد محمد حسن روحی که در ایام ماه مبارک رمضان در نگارخانه فرهنگ آمل برگزار می شود.

جوادی خاطر نشان کرد: نیایش هنرمندان آملی هم امسال همانند ماه رمضان سالهای گذشته با حضور جمع زیادی از اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان در شب های قدر در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی ارشاد این شهرستان برگزار می شود.

کد مطلب 745581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها