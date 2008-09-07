خوشنویسان برتر مازندرانی قرآن کریم را کتابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جوادی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این مراسم اظهار داشت: این مراسم با عنوان همایش استانی کتابت وحی در حرم مطهر امامزاده ابراهیم آمل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه نخستین همایش استانی کتابت وحی با حضور بیش از 30 خوشنویس از چند شهر برگزار شد از افزایش این تعداد و اعلام آمادگی حدود 110 نفر در امسال خبر داد و تصریح کرد: در این همایش تمامی خوشنویسان برتر مازندرانی حضور خواهند داشت.

جوادی، موضوعات قابل کتابت در این همایش را به دلخواه خوشنویسان و آزاد اعلام کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل همچنین اظهار داشت: کلاس تجلی قرآن کریم در اشعار حافظ با حضور استاد محمد حسن روحی که در ایام ماه مبارک رمضان در نگارخانه فرهنگ آمل برگزار می شود.

جوادی خاطر نشان کرد: نیایش هنرمندان آملی هم امسال همانند ماه رمضان سالهای گذشته با حضور جمع زیادی از اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان در شب های قدر در مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی ارشاد این شهرستان برگزار می شود.