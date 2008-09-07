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۱۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از چین /

نماینده ایران از مسابقات تیراندازی با تپانچه بادی P1 حذف شد / کسب عنوان چهاردهم

نماینده ایران از مسابقات تیراندازی با تپانچه بادی P1 حذف شد / کسب عنوان چهاردهم

بهمن کریمی نماینده کشورمان در مسابقات تیراندازی با تپانچه بادی P1 پارالمپیک 2008 پکن با کسب عنون چهاردهم به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، بهمن صالحی امروز در مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی با تپانچه بادی P1 موفق به کسب 520 امتیاز شد اما از صعود به مرحله دوم رقابت های این ماده بازماند.

صالحی با کسب این امتیاز در میان 34 ورزشکار شرکت کننده در رده چهاردهم ایستاد و با این عنوان دیدارهای خود را به پایان رساند.

سید رمضان صالح نژاد ونیره عاکف دیگر نمایندگان ایران در مسابقات تیراندازی  پیکارهای پارالمپیک 2008 پکن هستند.

صالح نژاد و عاکف فردا دیدارهای خود را دراین رقابت ها آغاز می کنند. این دو نماینده کشورمان به ترتیب در ماده تفنگ بادی R1 و تپانچه بادی P2 به میدان می روند.

کد مطلب 745623

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