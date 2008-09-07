اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد آثار متقاضی بخش شهرستانها در شمال و شمال غرب کشور توسط کارشناسان این مرکز ارزیابی شد و نتایج حاصل حاکی از بالاتر بودن سطح کیفی آثار خیابانی نسبت به آثار صحنهای است.
بنا به اعلام روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی آثار سایر متقاضیان تا پایان شهریورماه ارزیابی خواهد شد. پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه از 23 تا 30 شهریورماه به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تهران برگزار میشود.
* حضور تئاتریهای لرستان در بزرگترین جشنواره هنری ایران
واحد نمایش حوزه هنری استان لرستان سه نمایش را برای شرکت در بزرگترین جشنواره هنری کشور که در قالب دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری برگزار میشود، آماده میکند.
مینا سپهوند مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان گفت: سه نمایش "عشقنامه ماهمنیر" کار یدالله شعبان، "امامزاده" امین اکبرینسب و "اجر زجر" شهاب ولیخانی برای حضور در بخش نمایشهای صحنهای اعلام آمادگی کردها ند.
وی در ادامه افزود: نمایشهای "سیاهبازی" به نویسندگی و کارگردانی یدالله شعبان و "حماسه" به نویسندگی کورش شمس و کارگردانی امیر دلفانی نیز در بخش نمایش خیابانی این جشنواره حضور خواهند داشت.
دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری به همت اداره کل امور استانها و مجلس 24 تا 26 آذرماه در تهران برگزار میشود.
* عیادت اعضای خانه عکاسان از عکاس جنگ
مدیر و تنی چند از اعضای خانه عکاسان ایران به همراه جمعی از عکاسان به ملاقات ابوطالب امام عکاس جنگ میروند.
رسول اولیازاده، مجتبی آقایی، جواد پورسعید، داریوش محمدخانی، افشین شاهرودی، امیرعلی جوادیان، محمد بهارناز و فلاح خویی در این ملاقات حضور خواهند داشت.
امام چندی پیش به سبب عارضه قلب در بیمارستان بستری شد و دیدار با او امروز یکشنبه 17 شهریورماه انجام میشود.
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