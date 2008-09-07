"قصاص مرد در برابر زن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده که مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظامهای اسلامی است در این پژوهش می کوشد ضمن بررسی موضوع قصاص مرد در برابر زن، به زوایای مسکوت آن بپردازد و وجه تفاوت بین زن و مرد در برخی از امور کیفری از جمله قصاص را تبیین نماید.

در مقدمه کتاب آمده است: آنگاه که زنی به عمد توسط مردی به قتل می رسد یا مصدوم می گردد، طبق فقه جزایی اسلام، موضوع قصاص مرد در برابر زن مطرح می گردد. از طرفی مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن، از موضوعات مهم و چالش بر انگیزی است که ابهام برخی از زوایای آن، اهمیت و ضرورت بحث را افزون می نماید.

نویسنده بر این عقیده است که قصاص مرد در برابر زن مشروط می باشد و این حق، حقی تخییری است و تفاوتهای مذکور در فقه جزایی اسلام، مقتضای وجود هماهنگی بین قوانین اسلام در زندگی خانوادگی و اجتماعی است.

"کتاب قصاص مرد در برابر زن" در بخش اول طی دو فصل به واژه شناسی و پیشینه قصاص همچنین تفاوت بین زن و مرد در امور جزایی و فلسفه آن می پردازد و در بخش دوم مجازات جرایم عمدی مرد بر ضد تمامیت جسمانی زن و ویژگی های آن را بررسی می کند.

بخش سوم کتاب تحلیل و بررسی شبهات رایج در موضوع قصاص را مورد بحث، طرح و پاسخ قرار داده است.

کتاب"قصاص مرد در برابر زن" در شمارگان2500نسخه و قیمت 3000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است .