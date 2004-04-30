جام حذفي بسكتبال تهران به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار" مهر" به جهت عدم آمادگي تيمهاي تهراني به هيات بسكتبال استان تهران كه درگيرنقل وانتقالات هستند وعموما هنوزتكليف آنان مشخص نيست ويا اينكه عدم مشخص بودن بودجه آنان باعث شده تا تمرينات را آغازنكنند، اين مسابقات يكماه به تعويق خواهد افتاد.

هيات بسكتبال استان تهران اعلام كرده است كه پس ازتعويق يكماهه اين مسابقات، رقابتهاي حذفي تهران بدون تغييرزمان برگزار خواهد شد.