رایزنی ابومازن با شاه اردن درباره مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله دوم در این دیدار، حمایت خود را از تلاشهای تشکیلات خودگردان فلسطین برای حل تمام مسائلی که به گفته وی باید منجر به پایان اشغالگری اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه شود، اعلام کرد.



شاه اردن بر اهمیت دستیابی به راه حل های عادلانه برای تمام مسائل وضعیت نهایی فلسطین به ویژه مسئله آوارگان و قدس تاکید کرد.



در بیانیه صادره از کاخ سلطنتی اردن آمده است: اردن به تشویق جامعه بین المللی برای افزایش تلاشهای خود در این مرحله برای پیشبرد روند صلح با هدف تحقق نتایج ملموس و عملی ادامه خواهد داد.



از سوی دیگر، ابومازن اعلام کرد تمام فعالیتهای سیاسی و مذاکرات با ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل را با شاه اردن بررسی می کند.



ابومازن همچنین از بررسی مذاکرات خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست فردا دوشنبه وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره خبر داد.

وی درباره گفتگوهای داخلی فلسطینی گفت : مصر در سایه رایزنی هایش با گروههای فلسطینی، در این زمینه موضعگیری کرده و طرح مربوط به آن را به اتحادیه عرب ارائه خواهد کرد.