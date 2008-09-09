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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۶

بیژنی تاکید کرد:

استفاده از حداکثر ظرفیت اتوبوسرانی تهران در آغاز سال تحصیلی جدید

استفاده از حداکثر ظرفیت اتوبوسرانی تهران در آغاز سال تحصیلی جدید

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بر استفاده از صد درصد توان و ظرفیت اتوبوسهای شرکت واحد برای خدمات رسانی به شهروندان در آغاز سال تحصیلی جدید تاکید کرد.

مهندس اردشیر بیژنی با اشاره به افزایش زمان فعالیت اتوبوسهای شرکت واحد در شبهای ماه مبارک رمضان ، به خبرنگار مهر گفت: در ساعات پیک روز با استفاده از لغو مرخصی پرسنل ، اتوبوسرانی با تمام توان و ظرفیت در خدمت مردم خواهد بود.

وی با تاکید بر تدوام این آماده باش شرکت واحد اتوبوسرانی تا نیمه اول مهر ماه، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 7500 دستگاه اتوبوس در شهر تهران وجود دارد که 1350 دستگاه آن مربوط به بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به فرسوده و از رده خارج بودن حدود یک هزار دستگاه اتوبوس شرکت واحد ، افزود: این اتوبوسها بالای 17 سال عمر دارند ولی با توجه به تشدید سفرهای روزانه شهروندان در آغاز نیمه دوم سال و گشایش مدارس و دانشگاهها، از این اتوبوسها نیز استفاده مفید را خواهیم برد.

بیژنی بار دیگر بر حل مشکلات جایگاههای سوخت گاز تاکید کرد و گفت: امیدواریم تا مدت زمان باقی مانده به آغاز سال تحصیلی ، مشکلات جایگاههای سوخت گاز مرتفع شود تا مشکلی از بابت سوختگیری اتوبوسها نداشته باشیم.

کد مطلب 745771

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