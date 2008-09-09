استفاده از حداکثر ظرفیت اتوبوسرانی تهران در آغاز سال تحصیلی جدید

مهندس اردشیر بیژنی با اشاره به افزایش زمان فعالیت اتوبوسهای شرکت واحد در شبهای ماه مبارک رمضان ، به خبرنگار مهر گفت: در ساعات پیک روز با استفاده از لغو مرخصی پرسنل ، اتوبوسرانی با تمام توان و ظرفیت در خدمت مردم خواهد بود.

وی با تاکید بر تدوام این آماده باش شرکت واحد اتوبوسرانی تا نیمه اول مهر ماه، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 7500 دستگاه اتوبوس در شهر تهران وجود دارد که 1350 دستگاه آن مربوط به بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اشاره به فرسوده و از رده خارج بودن حدود یک هزار دستگاه اتوبوس شرکت واحد ، افزود: این اتوبوسها بالای 17 سال عمر دارند ولی با توجه به تشدید سفرهای روزانه شهروندان در آغاز نیمه دوم سال و گشایش مدارس و دانشگاهها، از این اتوبوسها نیز استفاده مفید را خواهیم برد.

بیژنی بار دیگر بر حل مشکلات جایگاههای سوخت گاز تاکید کرد و گفت: امیدواریم تا مدت زمان باقی مانده به آغاز سال تحصیلی ، مشکلات جایگاههای سوخت گاز مرتفع شود تا مشکلی از بابت سوختگیری اتوبوسها نداشته باشیم.