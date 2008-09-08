"شریف" قربانی "شریف" ؛ عبور دموکراتیک زرداری از نواز



برای آگاهان سیاسی کاملا روشن بود که در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در تاریخ 16 شهریور ماه آصف علی زرداری از حزب مردم پاکستان بر دیگر احزاب به پیروزی خواهد رسید . آنچه ازهمه بیشتر ریاست جمهوری زرداری را مهم جلوه می دهد به حاشیه فرستادن محمد نواز شریف درتحولات آتی سیاسی پاکستان و ناکام ماندن وی در رسیدن به یکی ازمکانهای قدرت پاکستان بدون پرویز مشرف است.

محمد نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و نخست وزیر سابق پاکستان که در سال 1999 با یک کودتای نظامی بدون خونریزی توسط ژنرال پرویز مشرف سرنگون شده بود و سپس برای 10 سال تبعید به خارج از پاکستان محکوم شد، شدیدا از پرویز مشرف دلخور بود.

در همین راستا با چراغ سبز مشرف و حامیان غربی وی محمد نواز شریف و بی نظیر بوتو برای ورود مجدد به تحولات سیاسی پاکستان از لحاظ نرم افزاری عازم اسلام آباد شدند و رقابت برای تصدی مکانهای قدرت را شروع کردند. در این مسیر بی نظیر بوتو قربانی ماموریت خویش شد و در یک اجتماع تبلیغاتی در شهر راولپندی مرکز نظامی پاکستان بعد از سخنرانی توسط گروه های وابسته به القاعده و طالبان ترور و از صفحه شطرنج سیاست پاکستان مات شد.

دراین شرایط محمد نواز شریف از فضای احساسی و ضد مشرفی استفاده کرد و با دوستی با همسر بی نظیر بوتو در صدد عبور از مشرف درآمد . برای آگاهان سیاسی کاملا بدیهی به نظر می رسید که با پیروزی حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانی و به دست آوردن اکثریت نواز شریف با حزب مردم ائتلاف ابزاری تشکیل خواهد داد تا از وزن سیاسی حزب مردم برای عبور از مشرف استفاده کند. اما در این فرایند مصلحت اندیشی حزب مردم و دور اندیشی پرویز مشرف سبب گردید ژنرال در یک حرکت کاملا منطقی از موضع بالا از راس قدرت پاکستان بعد از 9 سال حکومت رانی خداحافظی کند.

با خداحافظی مشرف از قدرت نواز به ائتلاف رنگین کمانی خود با حزب مردم پایان داد تا با شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری عرصه سیاسی پاکستان را کاملا به نفع خود جهت دهد اما آصف علی زرداری با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه که درطول ائتلاف با نواز هم شاهد آن بودیم توانست در میدان انتخابات ریاست جمهوری بازی را از نواز شریف ببرد.

به هر حال با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پاکستان و پیروزی آصف علی زرداری در صفحه شطرنج سیاست این کشور شریف بازنده اصلی، که سیاستهای ابزارگونه وی برای عبور از مشرف تاثیر بسزایی در این شکست داشت، به حساب می آید و همسر بی نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ شاخه قاعد اعظم ( طرفداران مشرف) پیروز این بازی هستند.

نکته پایانی اینکه آصف علی زرداری با عبور دموکراتیک از نواز شریف در اول راه عمر سیاسی خود قرار دارد و می بایست با یک هوشمندی کاریزماتیک وهمکاری دموکراتیک با دستگاه های موازی قدرت پاکستان چالش های پیش روی خود را از جمله چالش امنیتی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

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گروه بین الملل: علی کرمی



