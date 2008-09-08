به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد مراسم اختتامیه جشنواره ونیز امسال شنبه شب برگزار شد و هیئت داوران بخش مسابقه بین‌الملل به ریاست ویم وندرس فیلمساز آلمانی جایزه اول شصت و پنجمین دوره این رویداد معتبر سینمایی را به جدیدترین ساخته آرونوفسکی اعطا کرد.





میکی رورک در صحنه‌ای از فیلم "کشتی‌گیر"

رورک 51 ساله که پس از سال‌ها دوری از سینما در فیلم "کشتی‌گیر" حضوری درخشان دارد، گفت: از هیئت داوران برای اینکه بهترین تصمیم را گرفتند واقعا متشکرم. ستاره فیلم‌های "ماهی پرجنب و جوش" فرانسیس فورد کوپولا و "قلب انجل" آلن پارکر در "کشتی‌گیر" نقش کشتی‌گیری بازنشسته را بازی می‌کند که وقتی به زنی میانسال دل می‌بندد، می‌کوشد دوباره به رینگ بازگردد.

آرونوفسکی 39 ساله خالق فیلم‌های تحسین‌شده "عدد پی" و "مرثیه‌ای بر یک رویا" پس از دریافت شیر طلایی گفت: این جایزه را به تمام کشتی‌گیرانی تقدیم می‌کنم که هنگام ساخت "کشتی‌گیر" با آنها برخورد کردیم، کسانی که شبی 200 دلار درآمد دارند و حاضرند بدن و روح خود را برای آن فدا کنند.

"کشتی‌گیر" بازتاب تجربه‌های رورک در قالب یک مشتزن در زندگی واقعی در اوایل دهه 1990 و احساس افسوس او به خاطر ترک دنیای بازیگری است که 15 سال پیش اتفاق افتاد. آرونوفسکی گفت: ما باید از رورک به خاطر آنکه قلب و روح خود را در برابر دوربین گشود، تشکر و استعداد فراوان او را به دنیا یادآوری کنیم.

رورک که یکی از ستاره‌های مطرح سینمای آمریکا در دهه 1980 بود، سال 2005 با تریلر جنایی "سین سیتی" ساخته رابرت رودریگز به نقش یک تبهکار سابق به سینما بازگشت. او در این باره گفت: احساس شرم، احساس خوبی است و اغلب خودت را باید مقصر بدانی.

جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردان جشنواره ونیز امسال به الکسی جرمن جونیر فیلمساز روس برای فیلم "سرباز کاغذی" رسید که در آن تلاش شوروی سابق برای فرستادن اولین انسان به فضا در 1961 بازسازی شده و پزشک اصلی گروه فضانوردی شخصیت اصلی داستان است. بخش زیاد داستان "سرباز کاغذی" در قزاقستان روی می‌دهد.





سیلویو ارلاندو برای "پدر جووانا" بهترین بازیگر مرد ونیز شد

جایزه کوپا وولپی بهترین بازیگر مرد به سیلویو ارلاندو بازیگر قدیمی سینمای ایتالیا به نقش پدر درمانده فیلم "پدر جووانا" پوپی آواتی رسید که داستانی تراژیک از عصر موسولینی است. او نقش پدر دختری را بازی می‌کند که با رفتار خود رابطه پرتنش دختر و مادرش را به هم می‌ریزد و دختر جوان در ایتالیای زیر بمباران متفقین در بیمارستان بیماران روانی بستری می‌شود.

دومینیک بلان، بازیگر فرانسوی برای نقش‌آفرینی در فیلم "دیگری" به کارگردانی پاتریک ماریو برنار و پی‌یر تریویدیک جایزه کوپا وولپی بهترین بازیگر زن را به خانه برد. او در این فیلم نقش آن ماری را بازی می‌کند که برای استقلال خود ارزش قائل است، اما وقتی دوست سابق او با زن دیگری آشنا می‌شود تا حد جنون حسادت می‌کند.

جایزه مارچلو ماسترویانی بهترین بازیگر جوان جشنواره ونیز امسال را جنیفر لارنس برای بازی در نقش نوجوانی با یک راز تلخ در فیلم "دشت سوزان" گی‌یرمو آریاگا دریافت کرد و جایزه ویژه هیئت داوران به هایلی جریما فیلمساز 62 ساله اتیوپیایی برای فیلم "شبنم" رسید.

"شبنم" داستان یک روشنفکر اتیوپیایی است که در دوران وحشت سرخ مارکسیستی دهه 1980 به آلمان می‌رود، اما آنجا نیز به شکل وحشیانه مورد حمله نژادپرستان قرار می‌گیرد. شخصیت اصلی فیلم پس از آنکه در آلمان در رشته پزشکی تحصیل می‌کند، با آرزوی رسیدن به آرامش به سرزمین مادری خود برمی‌گردد، اما زندگی او و مادرش با ورود نیروهای مسلح مختل می‌شود.

"شبنم" در عین حال جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره ونیز امسال را نیز دریافت کرد. جریما با یادآوری تلاش 14 ساله خود برای تامین سرمایه لازم برای ساخت این فیلم، از مارکو مولر مدیر هنری جشنواره ونیز به خاطر اینکه "فیلم کوچک "شبنم" را از ناکجا پیدا کرد و در میان 21 فیلم بخش مسابقه گنجاند" تشکر کرد.

جایزه بهترین دستاورد فنی را آلیشر خامیدودیف برای فیلمبرداری فیلم روسی "سرباز کاغذی" دریافت کرد و جایزه شیر ویژه این دوره ونیز را ورنر شروتر آلمانی گرفت که "سگ شب" او یکی از 21 فیلم بخش مسابقه بود. یوری آرابف، والریا گولینو، داگلاس گوردن، جان لندیس، لوکرسیا مارتل و جانی تو دیگر داوران بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره ونیز 2008 بودند.





هایلی جریما برای "شبنم" جوایز ویژه داوران و بهترین فیلمنامه را برد

شصت و پنجمین جشنواره ونیز در حالی پس از 11 روز به کار خود پایان داد که بسیاری از منتقدان نسبت به کیفیت فیلم‌های بخش مسابقه بین‌الملل این دوره جشنواره اعتراض داشتند، هرچند مولر در دومین دوره چهار ساله مدیریت هنری جشنواره ونیز از فیلم‌های انتخاب شده دفاع و آنها را بهترین فیلم‌های موجود توصیف کرد.

شصت و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز 27 اوت (ششم شهریور) با کمدی سیاه "پس از خواندن بسوزان" ساخته برادران کوئن آغاز شد و تا ششم سپتامبر (16 شهریور) ادامه داشت. جایزه شیر طلایی افتخاری جشنواره ونیز امسال به ارمانو اولمی، فیلمساز معروف ایتالیایی اعطا شد.

فهرست کامل برندگان بخش مسابقه بین‌الملل و بخش‌های جنبی جشنواره ونیز 2008 به شرح زیر است:

* بخش مسابقه بین‌الملل:

شیر طلایی: "کشتی‌گیر"، (دارن آرونوفسکی، آمریکا)

شیر نقره‌ای: "سرباز کاغذی"، (الکسی جرمن جونیر، روسیه)

جایزه ویژه هیئت داوران: "شبنم"، (هایلی جریما، اتیوپی، آلمان، فرانسه)

بهترین بازیگر مرد: سیلویو ارلاندو، ("پدر جووانا"، ایتالیا)

بهترین بازیگر زن: دومینیک بلان، ("دیگری"، فرانسه)

بهترین فیلمنامه: هایلی جریما ("شبنم"، اتیوپی، آلمان، فرانسه)

دستاورد فنی: (فیلمبرداری) آلیشر خامیدودیف، ("سرباز کاغذی"، روسیه)

بهترین بازیگر جوان: جنیفر لارنس، ("دشت سوزان"، آمریکا)

شیر ویژه: ورنر شروتر (آلمان)

* سایر جوایز:

شیر آینده لوئیجی دی لارنتیس: Pranzo di Ferragosto، (جانی دی گرگوریو، ایتالیا)

افق‌های ونیز: "افسردگی"، (لاو دیاز، فیلیپین)

مستند افق‌های ونیز: "پائین‌تر از سطح دریا"، (الکسی فدورتچنکو، روسیه)

دومین جایزه ویژه افق‌های ونیز: "زنان"، (هوانگ ونهای، چین، سوئیس)

سینماهای اروپا: "رفیق"، (اومبرتو پازولینی، سریلانکا، آلمان، ایتالیا)

فیپرشی (انجمن منتقدان بین‌المللی): "داخلی"، (طارق ثقیه، الجزایر)

افق‌های فیپرشی و جایزه هفته منتقدان: "خداحافظ سولو"، (رامین بحرانی، آمریکا)

* فیلم کوتاه:

جایزه کورتو کورتیسیمو: Tierra Y Pan، (کارلوس آرملا، مکزیک)

جایزه ویژه کورتو کورتیسیمو: "شام"، (کارچی پرلمن، مجارستان)

جایزه UIP بهترین فیلم کوتاه اروپایی: "فداکارها"، (کوئن دیائر، بلژیک)