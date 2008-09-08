بنیاد باران قویترین کانون تفکر اصلاح طلبی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا عارف در آخرین ساعات شامگاه گذشته در مراسم راه اندازی دومین شعبه استانی بنیاد باران در ارومیه افزود: باران یک نهاد فراگیر مستقل از یک تشکیلات حزبی و سازمانی است و می شود با محوریت بنیاد و بدون اینکه بخواهد رقیب چند سازمان یا حزب شود نقش جریان را بر عهده گرفت که این اقدام تاکنون در بنیاد مرکزی باران محقق شده است.

وی با اشاره به نقش بنیاد باران در طول چهار فعالیتش بیان داشت: تاکنون از هیچ کدام از احزاب و جریانهای اصلاح طلبی گلایه ای مطرح نشده که بنیاد طرف یک حزب به خصوص را گرفته باشد و تمام اصلاح طلبان چه اعضای رسمی و چه افراد عادی، بنیاد را متعلق به خودشان می دانند.

رئیس هیئت مدیره بنیاد باران در ادامه، گزارشی اجمالی از روند شکل گیری و فعالیتهای گذشته بنیاد ارائه کرد و تقویت زمینه های رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور، بالا بردن سطح آگاهی عمومی دانش و فناوری، توسعه منابع انسانی و پرورش نخبگان، تهیه برنامه راهبردی در عرصه های مختلف، نهادینه کردن آزادیهای قانونی و انجام اقدامات خیرخواهانه را از عمده اهداف این بنیاد برشمرد.

نخستین مدرسه گفتگو در کشور راه اندازی می شود

وی از گشایش نخستین مدرسه گفتگو همزمان با آغاز سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد و گفت: برای تحقق اهداف بنیاد این مدارس در سطح کشور به زودی راه اندازی خواهند شد.

عارف خاطرنشان کرد: برای اجرایی کردن اهداف بنیاد نیازمند تاسیس موسسات اقماری بودیم که تشکیل موسسه خیریه "امید باران" و موسسه اقتصادی "جوانان باران" در این راستا در طول فعالیت این بنیاد تاسیس و با اخذ مجوزهای قانونی فعالیت خود را آغار به کار کرده اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه سخنان خود اجرای طرح بررسی چالشهای پیش روی کشور را از دیگر فعالیتهای این نهاد عنوان و خاطرنشان کرد: در سالهای اول تاسیس این بنیاد با توجه به حضور نیروهای ارزنده، این طرح را در دستور کار قرار دادیم که در نهایت عمده چالشهای پیش روی کشور را در 52 محور استخراج و پس از بررسیهای کارشناسی برای تعدادی از این چالشها راهکارهایی تدوین شده است.

برنامه راهبردی انتخابات ریاست جمهوری در دو ماه آینده تدوین می شود

عارف با اشاره به تهیه و در اختیار احزاب قرار دادن برنامه های راهبردی انتخاباتی برای انتخابات شوراهای شهر و مجلس هشتم، از تدوین برنامه راهبردی انتخابات دهم ریاست جمهوری در دو ماه آینده و به محض به اجماع رسیدن کلیه اصلاح طلبان خبر داد.

رئیس هیئت مدیره بنیاد باران، ارائه این برنامه را تنها یک برنامه پیشنهادی برای کاندیدای به اجماع رسیده جبهه اصلاحات دانست و گفت: کاندیدای احتمالی این جبهه می تواند بر اساس علایق و جایگاه اجتماعی خود و شرایط جغرافیایی تغییراتی در این برنامه دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تصمیم اولیه بنیاد باران بر استقلال دفاتر استانی تحت نظارت دفتر مرکزی بوده که به علت موانع قانونی از طریق راه اندازی شعبه استانی این مهم به اجرا گذاشته شده است.

عارف از مسئولان استانی شعب باران خواست با مراقبت از فعالیتهای انجام شده بتواند به عنوان یک واحد مستقل حقوقی فعالیت خود را در استان پیگیری کنند.

رئیس هیئت مدیره بنیاد باران در نگاه کلی وظیفه شعب استانی بنیاد باران را تلاش در جهت تحقق برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور دانست.