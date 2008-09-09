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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۱

رحمانی با دو مجموعه در شبکه یک

رحمانی با دو مجموعه در شبکه یک

سعید رحمانی فیلمنامه دو مجموعه تلویزیونی را با مضامین اجتماعی و مذهبی برای شبکه یک در دست نگارش دارد.

این فیلمنامه‌نویس درباره کارهای تازه خود به خبرنگار مهر گفت: مجموعه‌ای فعلا بدون نام را در 18 قسمت 45 دقیقه‌ای برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تا پایان شهریور می‌نویسم. این پروژه به احتمال زیاد مهرماه کلید می‌خورد و شبکه یک در حال رایزنی با چند تهیه‌کننده است. قصه مجموعه اجتماعی مذهبی و لوکیشن‌ها در جنوب است.

رحمانی در ادامه افزود: بعد از پایان نگارش این مجموعه، مجموعه‌ای دیگر را در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای گروه فیلم و سریال شبکه یک آغاز می‌کنم. تعهد دارم فیلمنامه این مجموعه را هم تا قبل از نوروز به پایان برسانم. لایه‌های بیرونی این مجموعه مذهبی است و قصه‌ای جذاب دارد.

وی درباره اینکه چطور شد دو فیلمنامه در ژانر اجتماعی مذهبی می‌نویسد، توضیح داد: من این ژانر را دوست دارم و چند مجموعه با این محوریت هم برای ماه رمضان نوشته‌ام. به نظرم در این ژانر جای پرداختن به مسائل وجود دارد.

کد مطلب 745863

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