سنگاپور "جادوی من" را به اسکار فرستاد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد کمیسیون فیلم سنگاپور فیلم جدید کو را برای رقابت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی کرد. "جادوی من" درباره مردی تنهاست که پسرش دل خوشی از او ندارد. مرد از روی عشق به فرزند تصمیم می‌گیرد دوباره به حرفه اصلی خود شعبده‌بازی بازگردد.





اریک کو

"جادوی من" که ماه مه پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد درامی با موضوع ارتباط پیچیده یک پدر و پسر و فیلمی درباره عشق، رهایی و جادو است. فیلمساز معروف سنگاپوری "جادوی من" را با الهام از رمان "جاده" کورمک مکارتی ساخته که داستانی درباره سختی‌های یک پدر و پسر در دنیایی پسا‌آخرالزمانی است.

نقش پدر را بوسکو فرانسیس شعبده‌باز بازی می‌کند و فیلم از 26 سپتامبر در سنگاپور اکران می‌شود. کنت تان، رئیس کمیسیون فیلم سنگاپور، درباره انتخاب "جادوی من" گفت: خط داستانی تاثیرگذار فیلم باعث شد اعضای هیئت مدیره SFC به اتفاق آرا آن را انتخاب کنند، فیلمی که نشان از ظرفیت‌های رو به رشد صنعت فیلمسازی ما دارد و انتخابی شایسته برای اسکار است.

اریک کو 43 ساله یکی از فیلمسازان سرشناس سنگاپور است که سال 1997 با "دوازده داستان" در بخش نوعی نگاه جشنواره کن حضور داشت. "با من باش" 2005 دیگر فیلم مطرح اوست که در جشنواره‌های توکیو و استکهلم برنده جایزه شد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی با ارسال فرم تقاضانامه از 96 کشور برای حضور در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان هشتاد و یکمین دوره اسکار دعوت کرده و آخرین مهلت ارسال فرم‌ها اول اکتبر است.

نامزدهای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار 22 ژانویه 2009 (سوم بهمن) اعلام و مراسم اعطای جوایز اسکار 22 فوریه (چهارم اسفند) در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.