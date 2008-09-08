استرالیا فروش اورانیوم به هند را مشروط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با آنکه کشورهای عضو گروه تامین کنندگان هسته ای با لغو تحریم هسته ای هند موافقت کردند اما کشورهایی که از ابتدا با رفع تحریمهای هسته ای این کشور مخالف بودند همچنان به مخالفتهای خود برای صادرات سوخت و فناوری هسته ای به هند ادامه می دهند.

در این میان استرالیا به عنوان یکی از اصلی ترین صادر کنندگان اورانیوم جهان، صادرات این ماده به هند را به امضای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای از سوی دهلی نو مشروط کرده است.

در همین رابطه وزیر بازرگانی استرالیا اعلام کرد : دولت ما سیاست خود مبنی بر تامین نکردن اورانیوم برای کشورهایی که NPT را امضا نکرده اند تغییر نمی دهد.

از سوی دیگر نیوزیلند نیز که همراه با استرالیا و ایرلند مخالف لغو تحریمهای هند بود امروز اعلام کرد که هند باید درباره دست نزدن به آزمایشهای هسته ای و یا گسترش تکنولوژی هسته ای تعهد لازم و محکمی را بدهد تا کشورهای تامین کننده هسته ای اقدام به صاردات سوخت و فناوری هسته ای به این کشور بکنند.

لازم به ذکر است کشورهای عضو گروه تامین کنندگان هسته ای در پی فشارهای مداوم آمریکا سرانجام روز شنبه 16 شهریور تحریمهای هسته ای 34 ساله هند را لغو کردند.