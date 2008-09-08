آغاز بررسی کاندیداهای انتخابات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات/ اعلام نتیجه تا اواسط مهر

محمد سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح نتایج جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با بیان اینکه بحث پیرامون برنامه زمانبندی شورای هماهنگی برای انتخابات آینده از محورهای مورد بحث در این جلسه بود تصریح کرد : خوشبختانه گروههای عضو شورای هماهنگی جبهه از برنامه پیش بینی شده جلوتر هستند که در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت و قرار شد سایر مراحل در جلسات بعدی شورا مورد بحث واقع شود.

سلامتی ادامه داد : در این جلسه همچنین درباره‌ مصداقهای انتخابات بحث شد و به احتمال زیاد در یک یا دو جلسه آینده به جمع‌بندی خوبی در این باره دست خواهیم یافت.

وی با بیان اینکه ساختار اجرایی انتخابات در جبهه اصلاحات از دیگر محورهای مورد بحث در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود تصریح کرد : مقرر شد کمیته انتخابات شورای هماهنگی با توجه به تجربه های انتخاباتهای گذشته ساختاری را برای انتخابات آینده به شورا پیشنهاد دهد.

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحث پیرامون گرانی را از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت : گزارش بانک مرکزی به خصوص در مورد ارزاق عمومی نشان از فشار گرانیها بر روی اقشار کم درآمد دارد که اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند.

حذف یارانه ها از دیگر مباحث مطرح در جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود که سلامتی به آن اشاره کرد و اظهار داشت : معتقدیم حذف یارانه ها به شیوه فعلی خارج از چارچوب برنامه پنج ساله کشور است و با این وضعیت اعضای شورای هماهنگی پیش بینی تشدید تورم و تحت فشار قرار گرفتن بیشتر اقشار کم درآمد را دارند.

سلامتی بحث پیرامون اصلاح قانون انتخابات را از دیگر محورهای این نشست دانست و گفت : اصلاح قانون انتخابات با توجه به لحاظ شدن سلایق مختلف کار پسندیده ای است اما مهمتر از آن اجرای دقیق قانون است.



رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بحث پیرامون " اعمال نظرات غیر کارشناسی در دانشگاهها " را از دیگر محورهای مورد بررسی جبهه اصلاحات عنوان و تصریح کرد : اعضای شورای هماهنگی نسبت به حذف برخی ضوابط که طی سالها تجربه وجود داشته است ابراز نگرانی کردند.

سلامتی بررسی وضعیت بخش تعاونی در کشور را از دیگر دستاورهای این نشست عنوان کرد و گفت : اعضای شورای هماهنگی از این که ساختار تصمیمگیری در این بخش از کنترل دست‌اندرکاران تعاونی خارج شده ابراز نگرانی کردند.

وی بحث و بررسی درباره مسائل مربوط به نتایج کنکور امسال را نیز از دیگر موارد مورد بحث خواند.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین ازگزارش تشکل‌های فرهنگیان مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای دعوت از خاتمی برای حضور در انتخابات خبر داد .