تشریح جزئیات چگونگی ثبت دقیقترین تصویر ابرسیاه چاله کهکشان راه شیری

دکتر دالمن شفرد ساموئل از رصدخانه هایستاک دانشگاه MIT در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: برای رصد این ابرسیاه چاله و بررسی جزئیات مختلف آن از یک سری تلسکوپ قدرتمند زمینی در گوشه و کنار جهان استفاده کرده ایم. این تلسکوپها در ترکیب با یکدیگر مجموعه رصدی موسوم به Baseline Interferometry Very Long را تشکیل می دهند که بهتر است آن را تلسکوپی به پهنای یک قاره توصیف کنیم.



وی افزود: در این فرآیند چندین آنتن تلسکوپی قدرتمند در نقاط مختلف جهان به سوی منطقه خاصی از کیهان همچون Sagittarius A* که ابرسیاه چاله کهکشان راه شیری در آن قرار گرفته است نشانه رفته اند. داده هایی که از این تلسکوپها جمع آوری می شود در ادامه به تأسیسات مرکزی ارسال شده تا پردازشهای لازم بر روی آنها صورت گیرد.



این محقق در ادامه به مهر گفت: پردازش اصلی بر روی این داده ها در ابررایانه ای موسوم به correlator صورت می گیرد و با استفاده از نتایج حاصل از آن به رصد دقیق و جزء به جزء این ابر سیاه چاله می پردازیم.



دکتر ساموئل ادامه داد: این تلسکوپها در هاوایی، کالیفرنیا و آریزونا قرار دارند و در تلفیق با یکدیگر تلسکوپ فوق عظیمی به عرض 4500 کیلومتر را تشکیل می دهند.





در نظر داریم ضریب حساسیت مجموعه تلسکوپی موجود را افزایش داده تا به درک بهتری از ابرسیاه چاله ها برسیم. بیش از 2 تا 3 سال است که به شدت بر روی این پروژه کار می کنیم و توانسته ایم به نتایج امیدوارکننده ای دست یابیم و بی شک این تصاویر که نزدیکترین تصاویر از این ابرسیاه چاله به حساب می آیند نتیجه این تحقیقات است

وی همچنین گفت: از آنجا که ابرسیاه چاله کهکشان راه شیری بسیار به ما نزدیک است، این بهترین فرصت برای ماست تا جزئیات یک ابرسیاه چاله را به زیر ذره بین ببریم. با بررسی این ابرسیاه چاله و از آنجا که شباهتهای زیادی میان آن و سایر ابرسیاه چاله ها در دیگر کهکشانها وجود دارد می توانیم سرعت گسترده شدن و بلعیدن گازها و ذرات اطراف آنها را محاسبه کنیم.به گفته وی با بررسی دقیق ابرسیاه چاله قرار گرفته در مرکز کهکشان راه شیری می توان به افزایش درک موجود درخصوص تکامل ابرسیاه چاله های سایر کهکشانها امیدوار بود.دکتر ساموئل همچنین به مهر گفت: در نظر داریم تا ضریب حساسیت مجموعه تلسکوپی موجود را افزایش داده تا به درک بهتری از ابرسیاه چاله ها برسیم. بیش از 2 تا 3 سال است که به شدت بر روی این پروژه کار می کنیم و توانسته ایم به نتایج امیدوارکننده ای نیز دست یابیم و بی شک این تصاویر که نزدیکترین تصاویر از این ابرسیاه چاله به حساب می آیند نتیجه این تحقیقات است.وی با اشاره به تحقیقات اخیر دکتر فرهاد یوسف زاده از دانشگاه نورت وسترن آمریکا در خصوص این ابرسیاه چاله وی را از جمله محققان برجسته این عرصه از علوم نجوم در دنیا عنوان کرد.