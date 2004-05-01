با قدرت واليبال ايران آشنا شديم

زاپالوف الكساندرسرمربي تيم" آتيرائو" قزاقستان موقع خداحافظي به خبرنگار" مهر" گفت: تيم ما درمسابقات واليبال جام باشگاههاي آسيا به تجارب مهمي دست پيدا كرد ومن بعنوان يك مربي دريافتم كه براي رقابت با تيمهاي پرقدرت آسيا بايد بيشتركاركنيم.

" زاپالوف" همچنين خاطرنشان كرد: ما درتهران با اقتدارواليبال ايران آشنا شديم ومتوجه شديم كه چه پيشرفت شگرفي كرده ايد. ما تقريبا با همين تركيبي كه به كشورشما آمده ايم، درمسابقه هاي انتخابي المپيك دركشورپرتغال شركت خواهيم كرد.

" زاپالوف " درمورد يكي دوبازيكن " آتيرائو" مثل سنتاروف وتريكاز كه مورد درخواست تيمهاي ايراني هستند، تصريح كرد: طبيعتا اگرپول خوبي بدهند با حضورآنها مخالفت نخواهيم كرد.