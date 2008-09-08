از قدرت کناره گیری نمی کنم/ بر مشکلات پیروز می شوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، " گوردون براون" در نشست ویژه امروز کابینه متعهد خواهد شد که بر مشکلات خود فائق خواهد آمد.

وی با ترسیم فلسفه خود از حزب کارگر به عنوان حزب اکثریت و نه اقلیت به انتقادها درباره نبود جهت گیری در سیاستهای دولت انگلیس پاسخ خواهد داد.

این سند که قرار است هفته آینده نهایی و برای نمایندگان حزب کارگر فرستاده شود، شامل یک سری ابتکار عملهای سیاسی است.

براون در این سند آورده است:" پاسخ من به چالشهای بزرگ در زندگیم این بوده که با آنها مقابله کنم و بر این عقیده ثابت قدم بوده ام که همواره چیزی وجود دارد که می تواند برای غلبه بر آنها ( چالشها) انجام شود. و همواره این چیز وجود داشته است."

وی می افزاید:" هم اکنون یک بار دیگر مطمئنم که می توانیم از این برهه سخت اقتصادی عبور کنیم و با پرداختن به این چالشها کشوری محکم تر، امن تر و بهتراز هر زمان دیگری داشته باشیم."

براون در حالی تصمیم به ارائه راهکارهای جدید برای اداره انگلیس دارد که این کشور به دلیل مواجهه بودن با شرایط بد اقتصادی وضعیت چندان مطلوبی را در بخشهای مختلف خود تجربه نمی کند.

علاوه بر آن وضعیت براون به حدی وخیم است که حتی در ماههای گذشته خبرهایی درباره احتمال جایگزین شدن او با فردی دیگر به گوش می رسید. علاوه بر آن رسوائیهای متعدد دولت انگلیس از قبیل پرداخت پولهای غیر مجاز به حزب کارگر و یا گم شدن اسناد محرمانه و یا جا گذاشتن آنها در امکان عمومی باعث شده تا مردم این کشور اعتماد خود به دولت را از دست بدهند از همین رو امکان موفقیت براون در متقاعد کردن مردم برای اجرای راهکارهای جدید بعید به نظر می رسد.