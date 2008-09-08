به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ابزار الکترونیکی اسلامی در اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی از محبوبیت بسیاری برخوردار است که این امر در طول ماه مبارک رمضان نیز با اشتیاق مسلمانان برای پرهیز، تأدیب نفس و یادگیری تقوا و استقامت تشدید می شود.

تلفن همراهی تحت عنوان " هدایت" که اذان پخش می کند، نوای طبل سنتی اندونزی را زمان افطار به گوش رسانده و از تمام ابعاد یک وسیله دیجیتالی اسلامی برخوردار است، یکی از این ابرازهای الکترونیکی است که مسلمانان اندونزی درطول ماه مبارک رمضان از آن استفاده می کنند.

این وسیله مؤمن مسلمان را هنگام سحر با نواهای دینی بیدار می کند.

دانی میراوان مسلمان 35 ساله که برای یک شرکت صنعتی کار می کند در این رابطه اظهار داشت: در طول روز صداهای مختلف شهر گاهی مانع شنیدن اذان می شود، اما با وجود این تلفنها هیچ چیز را از دست نخواهید داد.

تصاویر مسجد جامع جاکارتا، آیات قرآنی، قبله نما و نرم افزاری برای دانلود موسیقی و عکس اسلامی در هر زمانی از ویژگیهای این تلفنهای همراه است.

این تلفنهای همراه که قیمت 32 دلاری، آن را برای همه قابل دسترس کرده در در اندونزی از محبوبیت بسیاری برخوردار است.

حدود 85 درصد از جمعیت اندونزی را مسلمانان تشکیل می دهند که بسیاری از آنها از روز دوشنبه 11 شهریور ماه روزه دار بوده اند.

