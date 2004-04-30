دبيركل سازمان ملل خواستار سركوب گروه هاي مبارز فلسطيني شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كوفي عنان در نامه اي خطاب به ياسرعرفات از وي خواست از طرح عقب نشيني رژيم صهيونيستي از نوار غزه به عنوان فرصتي براي احياي مجدد روند به اصطلاح صلح استفاده كند.

كوفي عنان در اين نامه سرگشاده با ناميدن گروه هاي مبارز به عنوان گروه هاي خشونت از عرفات خواسته است با سركوب گروه هاي مقاومت و انتفاضه فلسطين به احياي تلاش هاي به اصطلاح صلح كمك كند.

دبير كل سازمان ملل در اين نامه بي سابقه عرفات را به دليل آنچه طفره رفتن از زيربار تعهداتش نسبت به اصلاحات امنيتي (كه آمريكا خواهان آن است) و جلوگيري از عمليات انتحاري (شهادت طلبانه) به موجب نقشه راه ناميده ، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

كوفي عنان بدون محكوم كردن سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي تنها خواستار برچيدن شهرك ها و توقف ساختمان سازي در شهرك هاي صهيونيست نشين از سوي اسراييل شد.

عنان در اين نامه خود به شدت از رژيم صهيونيستي به دليل ترور رهبران فلسطيني و ساخت شهرك در اراضي اشغالي انتقاد كرده و آن را مغاير قوانين بين المللي خواند، اما عرفات را به عدم مخالفت با طرح شارون فراخوانده و گفت: اين امر ممكن است به فعال كردن گام هاي لرزان صلح كمك كند.

دبير كل سازمان ملل مقابله تشكيلات خودگردان با گروه هاي مبارز فلسطيني را ملاك قضاوت جامعه بين الملل خواند و با مغاير خواندن عمليات انتحاري(شهادت طلبانه) با قوانين بين الملل خواستار توقف آن از سوي تشكيلات خودگردان شد.

كوفي عنان خطاب به عرفات گفت: شما درك مي كنيد كه طرف فلسطيني به التزامات خود عمل نكرده است و تشكيلات خودگردان بايد فورا اقدماتي براي محدود كردن تروريسم و خشونت (مقاومت و انتفاضه ) بكار گيرد.

عنان افزود: تدابير سخت و جدي از سوي شما به جامعه بين الملل براي تضمين اينكه عقب نشيني از غزه بخشي از اجراي نقشه راه باشد نه جايگزين آن، كمك مي كند.

شارون در طرح مشكوك عقب نشيني از غزه به خالي كردن تمام شهرك هاي غزه و تنها 4 شهرك از 120 شهرك كرانه باختري اشاره مي كند و بر اساس طرح خود تصميم دارد ديگر شهرك هاي داخل كرانه باختري را به اسراييل الحاق كند.

اين در حالي است كه آخرين نظر سنجي ها در مورد طرح جداسازي شارون از مخالفت اعضاي ليكود خبر مي دهد .

نامه عنان در پاسخ به نامه شكايت آميزعرفات در تاريخ 15 آوريل در مورد طرح جداسازي شارون است كه با حمايت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا روبرو شد، آمده است، اين نامه روز گذشته به دست عرفات رسيد.

حمايت بوش از طرح شارون، فلسطينيان و جهان عرب را به دليل حمايت بي سابقه وي از الحاق برخي اراضي كرانه باختري به اسراييل و مخالفتش با بازگشت آوارگان به سرزمين مادري شان كه امروز رژيمي بنام اسراييل غصب كرده، خشمگين كرده است.

تشكيلات خودگردان از مقابله با سازمان هاي فلسطيني خودداري مي كند زيرا ممكن است به وقوع جنگ داخلي منجر شود تشكيلات خودگردان رژيم صهيونيستي را به دليل تشديد حملات عليه مناطق فلسطيني به ترويج خشونت متهم كرده است.

مسوولين تشكيلات خودگردان معتقدند تخريب اكثر تاسيسات زيربنايي اساسي دستگاه ها امنيتي در كرانه باختري مانعي در برابر قدرت اين تشكيلات در جلوگيري از حملات شده است.

عنان در اين نامه خود به ياسرعرفات اطمينان داده است كه جامعه بين الملل هرگز عقب نشيني اسراييل از غزه را به عنوان پايان اشغالگري اين رژيم به رسميت نخواهد شناخت.

آمريكا و اسراييل تلاش مي كنندعرفات را منزوي كنند و وي را به ترويج خشونت متهم مي كنند اين ادعاها را ياسرعرفات رد كرده است.

عنان نوشت عقب نشيني از غزه اگر به شيوه اي هماهنگ با نقشه راه صورت گيرد مي تواند فرصتي براي ازسرگيري روند صلح در صورتي كه كامل و همه جانبه باشد، فراهم مي كند.