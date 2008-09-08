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۱۸ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

نقشه باستانی کرج تدوین شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی غرب استان تهران از تهیه و تدوین نقشه باستانی کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رحمان مخاطب صبح امروز در حاشیه جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بودجه امسال سازمان میراث فرهنگی در دو بخش پژوهشی، مرمت بناها و زیرساختهای گردشگری تخصیص یافته است.

وی افزود: در بخش پژوهشی به منظور تهیه نقشه باستانی کرج 30 میلیون ریال اعتبار، برای تعیین حریم مراد تپه اعتباری بالغ بر 12 میلیون ریال و برای مطالعه و مرمت آثار مذهبی شهرستان کرج اعتبار 65 میلیون ریال اختصاص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین به منظور ساماندهی پل قدیمی کرج که سازمان توان اجرایی آن را دارد مقرر شده بود که یک میلیارد و 350 میلیون تومان تخصیص یابد که به دلیل برخی از مشکلات در استان این اعتبار محقق نشده است و تنها 340 میلیون ریال برای مطالعه طرح تخصیص یافته است.

کد مطلب 746077

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