نقشه جهشهای ژنتیکی سلولهای سرطانی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مرکز سرطان جان هاپکینز کیمل و دانشگاه جان هاپکینز موفق به ارائه نقشه و ساختار کلی جهش های ژنتیکی دو نوع سرطان شایع و مهلک، سرطان لوزالمعده و سرطان مغز شدند.

این محققان موفق به کشف 12 مسیر که شامل یک سری از تغییرات ملکولی پی در پی در سلولهای سرطانی بوده و در اکثر تومورها غیر عادی محسوب می شوند، شدند که این یافته می تواند دورنمای متفاوتی از دیدگاه کنونی شرکتهای داروسازی سازنده داروهای ضد سرطان ارائه داده و با ایجاد شیوه جدیدی از تولید دارو به صورت موثری تنها این گذرگاه های خاص را مورد هدف قرار دهد.

آنالیزهای ژنومیکی انجام شده بر روی سلولها 63 جهش ژنتیکی در سرطان لوزالمعده و 60 جهش ژنتیکی در سرطان مغز را این در 12 مسیر سلولی مشخص کرد.

به گفته محققان دارویی که تنها برای هدف گیری یک ژن ساخته شده است نخواهد توانست با قسمت بزرگی از یک تومور سرطانی مقابله کند و در عین حال داروهایی که بر علیه مسیر هسته سلولهای سرطانی عمل می کنند می تواند موثرتر از داروهایی باشد که علیه یک تک پروتئین عامل سرطان عمل می کنند.

محققان امیدوارند که این یافته ها بتواند در کشف و ایجاد شیوه های جدید درمان و تشخیص بیماری و همچنین تولید داروهای این بیماریهای مهلک موثر واقع شود.

بر اساس گزارش "Efluxmedia" آمار نشان می دهد که سالانه از میان 37 هزار و 680 نفر مبتلا به سرطان لوزالمعده شناسایی شده در آمریکا 34 هزار و 290 نفر جان خود را از دست می دهند.