پذیرش دانشجو در شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس

یونس فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مرکز علمی 135 دانشجو در رشته های پزشکی، ‌دندانپزشکی، داروسازی ،‌فیزیوتراپی و تغذیه به تحصیل خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: محل تحصیل دانشجویان پذیرفته شده شعبه بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ارس، ‌شهرستان جلفا پیش بینی شده و تنها واحدهایی که نیازمند امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی هستند در تبریز ارائه خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی منطقه آزاد ارس همچنین با اعلام خبر پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس از بهمن ماه سال جاری از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرد.

فاتح در پایان با بیان اینکه فعالیت مراکز آموزش عالی موجب افزایش بهره وری از قابلیتهای علمی موجود خواهد شد، تصریح کرد:‌ منطقه آزاد ارس مصمم است با ورود جدی به عرصه های علمی، بستر توسعه بیش ازگذشته این منطقه و کشور را فراهم کند.