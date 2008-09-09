کسی دلش برای باغ سیب مهرشهر کرج نمی سوزد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، باغ سیب مهرشهر کرج در دهه های 40 و 50 در شمال منطقه مهرشهر و در مجاورت ریل راه آهن پایه گذاری شد و مدیریت آن در حال حاضر بر عهده بنیاد جانبازان است.

از چند سال پیش با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی این باغ، باغ سیب یکی از گزینه های مطرح برای رفع گره ترافیکی دهانه ورودی مهرشهر بوده است که به عنوان اصلی ترین گزینه از طرف شهرداری به شورای شهر پیشنهاد شد و به رغم مخالفتهای فراوان این طرح در شورای شهر مصوب شد.

از طرفی مالکیت این باغ در حال حاضر در دست بنیاد مستضعفان و جانبازان است و بخشی از آن نیز مورد اختلاف دانشگاه علامه و این بنیاد بوده است که البته روز گذشته دادگاه بدوی در خصوص حدود 80 هکتار آن واقع در انتهای ضلع شرقی باغ رای صادر کرد که بر اساس آن، بخشی 80 هکتاری از کل باغ به دانشگاه علامه تعلق یافت.

به گفته یک منبع آگاه این قسمت از باغ سیب، بخش بایر باغ است که پیش از آن در این قسمت صیفی کاری می شده و هم اکنون هم تعداد کمی درخت در این بخش وجود دارد و با توجه به اعلام دانشگاه در زمینه تبدیل این بخش به پارک علم و فناوری علوم انسانی در واگذاری این بخش به دانشگاه علامه تهدیدی جدی وجود ندارد.

وی افزود: بنا بر اطلاعات موجود این بخش از باغ در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به دانشگاه علامه واگذار شد.

رئیس تشکل غیردولتی زنان حافظ محیط زیست کرج نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این باغ ریه تنفسی مهرشهر است به نحوی که بعد از گذشتن از ریل راه آهن منتهی به مهرشهرف هوا تغییر محسوسی می کند.

مرضیه حصاری یادآور شد: سرنوشت درختان این باغ برای شهرداری، فرمانداری و انجمنهای حفاظت از محیط زیست اهمیت فراوانی داشته و دارد و به همین دلیل مسئولان شهرداری نظر به اینکه بنیاد مستضعفان و جانبازان طی سالهای گذشته نتوانسته مراقبت لازم را از درختان این باغ داشته باشد، طی موارد مختلفی پیشنهاد حفظ و نگهداری درختان را به این نهاد با حفظ مالکیت بنیاد داده بود.

وی افزود: از طرفی سازمان پارکها و فضای سبز کرج نیز سال گذشته برای حفظ هر چه بیشتر درختان این باغ، درختان را شناسنامه دار کرد و هم اکنون با توجه به قانون زندانی کردن افرادی که باغی را خشکانده یا جریمه نقدی افرادی که درختی را خشکانده اند خطری برای از بین رفتن درختان، این باغ را تهدید نمی کند.

در طول سالهای گذشته بحثهای متعددی پیرامون مالکیت باغ سیب مطرح شده است اما آنچه مهم است حفظ درختان این باغ به عنوان ریه های تنفسی کلانشهر کرج است و فارغ از اینکه مالک حقیقی یا حقوقی باغ چه کسی است، باید برای حفظ آن تدبیری جدی اندیشیده شود.