افزایش مصرف داروهای آرام بخش توسط جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز، بررسی ها نشان می دهد جوانان و نوجوانان به مصرف قرصهای آرام بخشی که تهیه آنها به راحتی امکان پذیر است رو آورده اند.

محققان مرکز بهداشت و داروی امریکا تعداد 67500 جوان را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه اینکه در سال 2007 میزان مصرف کوکائین در میان گروه سنی 18 تا 25 سال در حدود 23 درصد کاهش یافته و به 7/1 درصد رسیده و مصرف منامفتامین نیز به یک سوم کاهش یافته و به 4/0 درصد رسیده است.

اما در مقابل مصرف داروهای آرام بخش و مسکن در میان این گروه سنی 12 درصد افزایش را نشان می دهد.

بسیاری از جوانان این گونه داروها را به بهانه برطرف کردن دردهای بدنی تهیه می کنند اما به منظور بهره گیری از تاثیر آرام بخشی و مخدر بودن نیز استفاده می شود.

در ضمن برخی افراد نیز قیمت بالای مواد مخدر و قیمت پایین داروهای آرام بخش را از جمله دلایل تمایل برخی از جوانان به مصرف بیان می کنند.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند که باید در توزیع و دادن این گونه داروها رسیدگی و نظارت بیشتری صورت گیرد و انواع داروهای آرام بخش نیز برای تهیه نیاز به دستور کتبی و نسخه پزشک متخصص داشته باشد.