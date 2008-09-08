افزایش 21 درصدی دسترسی مردم حاشیه نشین بندرعباس به بهداشت و درمان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر محمد حسین پور ظهر امروز در حاشیه نشست کارگروه امور اجتماعی استانداری هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سه سال پیش در قالب طرحی پایلوت سه مرکز بهداشتی و درمانی با همکاری شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان در سه محله چاهستانیها، درخت سبز و تپه الله اکبر شهر بندرعباس به عنوان سه محله حاشیه نشین شهر بندرعباس ایجاد شد که در قالب آن از افراد به منظور ارائه خدمات درمانی ثبت نام به عمل آمد که در مجموع بیش از 50 هزار نفر در این مراکز با هدف دریافت خدمات درمانی نام نویسی شد.

وی گفت: در مجموع سه مرکز بهداشتی و درمانی و آموزشی ایجاد شده با محوریت همکاری و استفاده از ظرفیتهای مردمی در اجرای طرح، 69 رابط با آموزش های داده شده از میان خود مردم و با بهره گیری از توان 37 نفر پرسنل کار خود را از سه سال پیش آغاز و از ابتدای سال 86 تاکنون بیش از 80 هزار نفر تحت درمان و ارائه خدمات قرار گرفتند.

حسین پور ادامه داد: این مراکز به عنوان واحدی جهت برگزاری برخی دوره های رفتاری و ازدواج از سوی اداره بهزیستی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت که در قالب فعالیت های این سازمان نیز بیش از پنج هزار نفر آموزشهای تنظیم خانواده، بیش از یکهزار زن باردار تحت مراقبتهای این دوران و بیش از دو هزار و 492 تن نیز مورد واکسیناسیون مستقیم قرار گرفته اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان هرمزگان افزود: با تحلیل مجموعه ای اطلاعات داخلی و با توجه به ثبت مداوم حضور مردم در این مراکز بهداشتی پایلوت از ابتدای سال 86 تاکنون بیش از 80 هزار مراجعه به این مراکز بهداشتی و درمانی صورت گرفته که رشد 21 درصد بهره مندی این مناطق از خدمات را در پی داشته است.