قوانین گمرکی در زمینه صادرات نیازمند تجدید نظر است

معاون اداره کل گمرکات گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: قوانین گمرکی حاکم بر کشور ما سال ‪ ۱۳۵۰‬و با نگرش وارداتی تهیه و تدوین شده است.

وی گفت: این در حالی که بعد از پیروزی‌ انقلاب ‌اسلامی و با تلاش دولتمردان نظام هم ‌اکنون ما در بسیاری از بخشها به خودکفایی رسیده و صادرات روند رو به رشدی یافته است.

ضیابری بیان داشت: اما با وجود تمامی این پیشرفتها هنوز قوانین گمرکی و سایر قوانین مرتبط با امر صادرات تغییر چندانی نیافته ‌اند و این مسئله هم ‌اکنون تبدیل به مشکلی در توسعه صادرات شده است.

وی خاطرنشان کرد: البته مسئله تجدید نظر در قوانین گمرکی چند سالی است که توسط گمرک ایران به مجلس اعلام شده اما هنوز هیچ قانونی در این خصوص به تصویب نرسیده است.

این مقام مسئول در گمرکات استان گیلان اعلام کرد: با توجه به اهمیت صادرات در رشد و ارتقای اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که نمایندگان مردم باید با اولویت قرار دادن آن، هرچه سریعتر تکلیف این مسئله را روشن کنند.

ضیابری تاکید کرد: متاسفانه هنوز در کشور ما مدیریت واحدی در بخش صادرات و واردات وجود ندارد که این مسئله موجب تولید مسائل و مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است.

وی گفت: هم ‌اکنون سازمانهای مختلفی در خصوص صادرات و واردات اظهار نظر می‌کنند که همین مسئله موجب ایجاد تشریفات اداری زمان بر برای صادرکنندگان شده است.

معاون اداره کل گمرکات استان در ادامه یادآور شد: در صورت وجود یک مدیریت واحد در بحث صادرات و واردات با توجه به اهمیت زمان در صادرات موفق و به موقع، می‌توان گامهای مثبت بسیاری در جهت توسعه صادرات برداشت.