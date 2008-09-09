تنها راه حل پرونده هسته ای مذاکرات بدون پیش شرط / بوش الان با بوش فاتح جنگ عراق وافغانستان متفاوت است

استفاده روسها از برگ ایران برای امتیازگیری از غرب

محمد صدر در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر اختلافات اخیر آمریکا و روسیه بر پرونده هسته ای کشورمان، گفت: بعید است به دلیل حساسیتهایی که آمریکا و غرب درباره پرونده هسته ای ایران دارند مقداری مواضع روسیه در مقابل مثلا قطعنامه جدید سازمان ملل یا اقداماتی که غرب می خواهد علیه ایران انجام دهد، تغییر کندو ما نباید فکر کنیم که این قضیه باعث می شود قطعنامه بعدی توسط روسیه وتو شود زیرا تا کنون تجربه نشان داده روسیه از برگ ایران استفاده می کند و یکسری امتیازات از غرب می گیرد و مقداری در تلطیف قطعنامه ها تاثیرگذاری می کند و درصدد است آن را به ایران بفروشد اما در نهایت قطعنامه تصویب می شود.

وی افزود: این موضوعی است که در تصویب قطعنامه های گذشته علیه کشورمان تجربه کرده ایم و تنها تاثیرش در حد مقداری به تاخیر انداختن و یا رقیق کردن قطعنامه ها و نه جلوگیری ازاثر تصویب اصل قطعنامه و اقدامات تحریمی است به گونه ای که روسیه قطعنامه 100 درصد را به 95 درصد تبدیل می کند و سپس قطعنامه تصویب می شود و در نهایت به ما می گوید که ما برای شما کارهایی انجام داده ایم.

بحران گرجستان عکس العمل تهاجمات آمریکا به قفقاز بود

صدر در پاسخ به سئوالی درباره نقش بحران قفقاز، اوستیای جنوبی و آبخازیا در روابط ایران و روسیه، گفت : بحران اوستیای جنوبی، گرجستان و درگیریهای اخیرعکس العملی نسبت به تهاجم مرحله ای آمریکا و ناتو پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به جمهوری های تازه استقلال یافته است و در واقع بعد از تبدیل اتحاد جماهیر شوروی به 15 کشور به مرور زمان غرب تنگ تر کردن حلقه محاصره در اطراف روسیه را آغاز کرد.

صدر ادامه داد: در درجه اول اروپای شرقی از اتحاد جماهیر شوروی گرفته شد و سپس جمهوری های تازه استقلال یافته حرکت به سوی غرب را آغاز کردند.

وی با اشاره به اقدامات ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان، تصریح کرد : ساکاشویلی مرتکب یک اشتباه محاسبه ای شد و آن این بود که تصور می کرد چون درخواست عضویت درناتو را داده، می تواند علاوه بر حمایت های سیاسی ، اقتصادی و تبلیغاتی غرب از حمایت نظامی ناتو هم برخوردار شود، درصورتیکه تجربه تاریخی نشان داده ، آمریکا و غرب این کار را انجام نمی دهند لذا اگرساکاشویلی مطالعه دقیق تری درباره قضیه "بهار پراگ" در زمان اتحاد جماهیر شوروی انجام می داد، در می یافت ، آن زمان هم چکسلواکی تصور کرد اگر یک حرکت انجام دهد آمریکا از آن حمایت می کند و می تواند از دامنه نفوذ بلوک شرق خارج شود ولی اینگونه نشد و شوروی استیلای خود را بر چکسلواکی برقرار کرد و غرب هم جز یکسری کار تبلیغاتی کار بخصوصی انجام نداد.

روسیه در پی برهم زدن برنامه غرب در منطقه

معاون وزیر خارجه دولت خاتمی افزود: آمریکا هیچ گاه به لحاظ نظامی به محدوده اروپای شرقی که در چارچوب نفوذ شوروی بود، نزدیک نمی شد و فقط کارهای تبلیغاتی و سیاسی علیه بلوک شرق انجام می داد، در قضیه گرجستان هم همین اتفاق رخ داد و ساکاشویلی فکر می کرد ناتو، اروپا و آمریکا پشت سرش می ایستند و روسیه جا می زند در حالی که روسیه با قدرت تمام آمد ضمن اینکه در هر صورت روسیه به دنبال فرصتی بود تا ضرب شستی به غرب برای جلوگیری از تنگ تر شدن حلقه محاصره خود، انجام دهد.

صدر همچنین با اشاره به ایستادگی جدی روسیه، خاطرنشان کرد: روسیه در وقایع اخیر بسیار جدی وارد صحنه شد و گرجستان را از اوستیای جنوبی اخراج کرد و از همه مهمتر اینکه در مجلس روسیه استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا به رسمیت شناخته شد لذا این موضوع به این معناست که روسیه در ایستادگی تصمیم جدی دارد چه بسا این محکم ایستادن را برای به هم زدن برنامه ای که غرب از ابتدا تا کنون درباره منطقه قفقاز داشته ، دنبال کند.

عدم تاثیرگذاری ماجرای گرجستان در به هم پیوستن کشورهای حوزه قفقاز

صدر در ادامه درباره اثرگذاری قضیه گرجستان بر پیوستن بیشتر کشورهای حوزه قفقاز به یکدیگر، اظهار داشت: این موضوع تاثیری ندارد چون کشورهای حوزه قفقاز تقسیم شده اند و یکی دوتا بیشتر باقی نمانده است که آنها هم تاثیر چندانی نخواهند داشت.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که قضیه گرجستان چه تاثیری در تسریع روند ساخت نیروگاه بوشهر دارد، گفت : تا کنون تحلیل های صاحب نظران این بود که تا زمانی که ایران مشکل خود را با سازمان ملل حل نکند روسیه نیروگاه بوشهر را تکمیل نکرده و آن را به ایران تحویل نمی دهد بنابراین در حال حاضر بعید است که در تکمیل نیروگاه بوشهر تسریع به عمل آید.

مذاکره بدون پیش شرط تنها راه حل پرونده هسته ای ایران

این عضو ارشد بنیاد باران در پاسخ به سئوالی درباره روند پرونده هسته ای کشورمان، گفت که تنها راه حل دراین مقوله انجام مذاکره است لذا مذاکره بدون پیش شرط باید به صورت جدی ادامه یابد .

وی تصریح کرد: در موضوع پرونده هسته ای کشورمان تنها بحث ایران و آمریکا مطرح نیست و مشخصا مذاکرات ایران با گروه 1+5 صورت می گیرد که باید این روند ادامه یابد و نباید اجازه داد این روند قطع شود.

صدر ادامه داد: باید به سمتی برویم که هم ما به حق قانونی مان که داشتن انرژی هسته ای صلح آمیز است دست یابیم و هم طرف مقابل که ادعا می کند نسبت به برنامه هسته ای ایران نگران بوده و ممکن است برنامه هسته ای ایران به سوی ساخت سلاح های هسته ای منحرف شود، نگرانی هایش مرتفع شود لذا این موضوع راه حلی جز ادامه مذاکره ندارد.

دولت نهم از سیاست خارجی اعتماد ساز برخوردار نیست

صدر با اشاره به سخنان ومواضعی به مانند موضوع هولوکاست و یا تغییر مدیریت جهان که توسط دولت نهم درمقاطعی عنوان شد، گفت: معنایی که طرف مقابل از چنین سخنانی برداشت می کند این است که ما می خواهیم تمام دنیا را به هم بریزیم و مدیریت جهان را به دست بگیریم لذا این پیام نه تنها اثر منفی دارد بلکه بر بحث اصلی ما که موضوع هسته ای است، تاثیرگذار است وحل این قضیه را به تاخیر انداخته وبا مشکل مواجه می کند، به این معنا که دنبال کردن پرونده هسته ای به سیاست خارجی اعتمادساز نیاز دارد.

تکمیل 70 درصد برنامه تکنولوژیک هسته ای ایران در زمان خاتمی

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا سیاست خاتمی در حل پرونده هسته ای کشورمان نتیجه خاصی دربر داشت یا خیر، اظهار داشت: اگر فعالیت برنامه هسته ای کشورمان را بررسی کنید، درمی یابید که تکمیل برنامه تکنولوژیک هسته ای ایران در دوره 8 ساله خاتمی انجام شد یعنی خاتمی که در راس کار قرار گرفت، سایت نطنز، یو سی اف اصفهان و آب سنگین اراک به شکل کنونی وجود نداشتند لذا تمام این اقدامات و تکمیل پروژه ها در زمان خاتمی انجام شد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه در زمان خاتمی اقدامات مربوط به انرژی هسته ای بدون تبلیغات و سرو صدا انجام می شد، ادامه داد: 70 درصد کار تکنولوژی هسته ای که افتخار آمیز است، در زمان خاتمی انجام شد.

تعلیق فعالیتهای هسته ای در مقطع حساسی صورت گرفت

صدر با اشاره به دوران تعلیق فعالیتهای هسته ای کشورمان، گفت که تعلیق در مقطع حساسی صورت گرفت و جرج بوش یک نئوکانسرواتیو کم عقل، افغانستان و عراق را اشغال کرده بود و مقطعی بود که زمینه برای حمله به ایران فراهم بود و آنان به دنبال یک بهانه می گشتند که حمله نظامی به ایران را انجام دهند.

این کارشناس مسائل بین المللی افزود: جرج بوش الان با جرج بوش فاتح بعد از جنگ عراق وافغانستان کاملا متفاوت است زیرا غربیها آن زمان یک حالت تهاجمی بسیار وحشتناکی نسبت به این موضوع داشتند ولی در زمان تعلیق هم ، همچنان کار پیشرفت زیرساختهای برنامه هسته ای کشورمان دنبال شد به نحوی که حتی لغو تعلیق و آغاز غنی سازی مجدد در اواخر دوران خاتمی انجام شد.

روشهای اقدامی در زمان خاتمی عاقلانه بود

وی با بیان اینکه روشهای اقدامی در زمان ریاست جمهوری خاتمی عاقلانه بود و به هیچ وجه سیاست تبلیغاتی داخلی درباره انرژی هسته ای وجود نداشت، ادامه داد: یکی از اشتباهات دولت نهم این است که به انرژی هسته ای جنبه تبلیغاتی داد و آن را صرف سیاست داخلی نمود.

صدر همچنین گفت: مخاطبان داخلی و خارجی با یکدیگر متفاوت هستند و طبیعتا این موضوع عملکرد متفاوتی را طلب می کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: بالاخره تامین حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ان پی تی و رفع نگرانی غرب از انحراف برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، مذاکرات ممتد و زیادی را طلب می کند که باید همچنان آن را ادامه دهیم.