علی نجفی توانا درباره تاثیر مجموعههای ماه رمضان در ترویج اعتیاد در جامعه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه پدیده اعتیاد به حدی شایع شده که به صورت امر طبیعی و عادی در تمام ابعاد زندگی جامعه خودنمایی میکند. فیلم و سریال نیز به عنوان ابزاری برای بازتاب مسائل و مشکلات اجتماع نمی تواند بیتوجه به این پدیدهها باشد. بنابراین به تصویر کشیدن اعتیاد در تلویزیونی طبیعی است.
وی ادامه داد: طبیعتاً این نوع تصاویر و صحنهها با توجه به استعداد بزهدیدگی بلقوه یا بالفعل مخاطبان یا استعداد بازدارندگی اثرات متفاوت خواهد داشت. برای برخی خانوادهها هشدار تلقی میشود تا رفتار فرزندان و اعضای خانواده خود را مورد مراقبت قرار دهند و برای برخی دیگر میتواند جنبه بدآموزی اعتیاد یا بزهکاری به همراه داشته باشد.
دکتر نجفی با اشاره به دیدگاه تاثیر رسانه در علم افزود: در مکاتب علمی درباره این نوع اثر رسانهها دو دیدگاه وجود دارد، برخی معتقدند صحنههای خشن، اعتیاد و... انرژی منفی را دفع و تعادل در رفتار ایجاد میکند. از سوی دیگر آموزههای مجرمانه به بزهکاران بالقوه دارای اثر منفی است. بنابراین چنین تصاویری بر اساس شرایط اجتماعی گاه تاثیر مثبت دارند و گاه منفی.
این استاد دانشگاه در مورد شوخیهایی که با اعتیاد در مجموعههای ماه رمضان میشود گفت: از این قواعد کلی و علمی که بگذریم، نحوه و چگونگی پردازش در انتقال پیام نقشی موثر خواهد داشت. در برخی مجموعهها از جمله "بزنگاه" به دلیل بیتوجهی نویسنده به تاثیر منفی پدیده شوم اعتیاد، این رفتار ضدارزش مانند امری طبیعی منعکس میشود.
دکتر نجفی در پایان گفت: این تصاویر قبح اعتیاد را از بین میبرد. افرادی که اینگونه آثار را ممیزی میکنند باید نویسنده را نسبت به نتیجه عملش آگاه کنند. تصویر کردن انسان معتاد به گونهای که نه خود فرد نه اطرافیان مشکلی در عمل او نمیبینند مطمئناً تاثیر منفی در جامعه در پی خواهد داشت.
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