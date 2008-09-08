شروع بررسی شکایت گرجستان از روسیه در دادگاه لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جیمز کراوفورد، وکیل مدافع گرجستان در دفاع از شکوائیه تفلیس از مسکو در دادگاه لاهه در این دادگاه گفت: موضوع شکایت از روسیه، موضوع تصفیه نژادی از غیر روس ها در این منطقه است.

وی ادامه داد: گرجی تبارهای قفقاز هدف یک تصفیه نژادی برنامه ریزی شده قرار گرفته اند و موضوع به جنگ اوستیا بر نمی گردد بلکه از ده ها سال ییش گرج تبارها به زور از وطن خود کوچانده شدند و اکنون ده درصد(5/4میلیون) از مردم گرجستان آواره بوده و در وطن خود زندگی نمی کنند.

وکیل مدافع گرجستان در دادگاه لاهه از افزایش 150 هزار نفر آواره دیگر به آوارگان گرجی در طول جنگ اوستیا خبر داد.

تیناتین بورجالیانی، قائم مقام وزیر دادگستری گرجستان هم در این دادگاه در دفاع از شکوائیه کشورش گفت: صدها هزار از شهروندان گرجی تبار از سوی روسیه مورد شکنجه قرار گرفته و آواره شده اند.

وی ادامه داد: گرجستان در جنگ اوستیا در ماه گذشته از طرف روسیه اشغال شد و در حالی که در تلاش برای بازپس گیری اوستیا بود مورد هجوم کرملین قرار گرفت.

تفلیس دو روز بعد از شکایت روسیه خواستار اقدامات پیشگیرانه دادگاه لاهه نسبت به تجاوزات جدید مسکو شد.

گرجستان در 12 آگوست از روسیه به خاطر نفض کنوانسیون بین المللی درباره حذف هرگونه تبعیض نژادی به دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرد.

دادگاه لاهه از امروز به مدت سه روز شکوائیه گرجستان را شنیده و بررسی خواهد کرد.

روسیه تاکنون به این موضوع واکنشی نشان نداده است.

درگیری ها درگرجستان پس از حملات ارتش این کشور به منطقه اوستیای جنوبی آغاز شد که با حضور ارتش روسیه در منطقه و پیشروی به سوی تفلیس همراه شد.

مدودف روز شنبه 26 مرداد، طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس با گرجستان را امضا کرد تا درگیریها با این کشور درباره اوستیای جنوبی پایان یابد.