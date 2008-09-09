تعدد برگزاری کنسرت تاثیر عمیقی بر گروههای جوان دارد

سعید فرجپوری نوازنده کمانچه با بیان این مطلب اجرای صحنه ای را عاملی برای کسب تجربه در جهت رشد گروههای موسیقی دانست و در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : حضور در کنسرت های مختلف به واسطه گستردگی آن به توان نوازندگی ، خلاقیت و حضور در عرصه های هنری و کسب تجربه کمک های بسیاری می کند و خوشبختانه کنسرت هایی که در ایام اخیر برگزار شد امکان عرضه توانایی هنرمند بر روی صحنه را فراهم کرد .

وی در ادامه افزود : هرچه برگزاری کنسرت ها بیشتر باشد هم مخاطب از آنها استفاده درستی می کند و هم به یک هنرمند ایده می دهد و می تواند طرح کارهای بعدی خود را بزند و این درحالی است که اگرنوازنده ای با توانایی بالا در گوشه خانه خود بنشیند و کار صحنه ای انجام ندهد بعد از مدتی از سوی مخاطب دچار فراموشی می شود و از سوی دیگر خود او هم حس و حال کار کردن را از دست می دهد و در حاشیه قرار می گیرد.

آهنگساز گروه موسیقی دستان در پایان خاطرنشان کرد : تجربه نشان داده که هرچه اجرای صحنه ای ، انتشار آلبوم های موسیقی بیشتر باشد ارتباط با مخاطب هم به مراتب بیش از گذشته می شود ولی اگر توقف و رکودی در عرصه موسیقی به وجود بیاید مخاطب برای اغنا خود به حوزه های دیگری متوسل می شود.