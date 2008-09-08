رویکرد زنان باردار باید از سزارین به روشهای زایمان بدون درد تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دبیر همایش دانستنیهای زایمان ظهر امروز در مراسم برگزاری این همایش در کرمان اظهار داشت: سطح آگاهی های مردم به خصوص زنان باردار نسبت به عواقب عمل جراحی سزاریان باید به وسیله پزشکان و متخصصان زنان و زایمان بالا رود.

نوشین میر سعید تصریح کرد: یکی از اصلی ترین دلایل گرایش زنان به طرف عمل سزاریان در زایمانها فرار از درد در هنگام زایمان است در حالی که تحقیقات نشان داده است که درد زایمان باعث ترشح هرمونهایی درزمان تولد نوزاد می شود که موجب تکامل نوزاد و بالارفتن میزان روابط عاطفی بین نوزاد و مادر می شود.

وی عنوان کرد: زنانی که از درد هنگام زایمان ترس دارند باید با تکنیکهای زایمان بدون درد آشنا شوند زیرا که آشنایی با این روشها باعث کاهش چشمگیر درد زایمان می شود و خطرات ناشی از عمل جراحی در زایمان سزارین که شامل جراحی گسترده و عفونت در محل جراحی را که متوجه مادران می شود کاهش می دهد.

وی گفت: در صورت استفاده از روشهای زایمان بدون درد زایمان برای مادران قابل تحمل می شود و درد زایمان کاهش می یابد.