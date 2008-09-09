آینده صنعت قند و شکر کشور مبهم است

علیرضا اشرف در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تاکنون 240 هزار تن از 750 هزار تن محصول شکر در انبار کارخانه ها توسط دولت خریداری شده و بقیه تصمیمات بدون اجرا باقی مانده است.

رئیس انجمن صنفی کارخانه های قند ایران گفت: مقرر شده 160 هزار تن شکر دیگر نیز توسط دولت خریداری شود که با خرید اولیه، مقداری از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی برخی کارخانجات حل شد.

وی بیان داشت: با توجه به کاهش قابل توجه خرید چغندر قند توسط کارخانجات، پیشنهاد انجمن صنفی کارخانه های قند ایران به دولت طی یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت مبنی بر واردات شکر خام برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات داده شده است که هنوز هیچ اقدامی برای عملی کردن آن صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه دولت برای عملی کردن این کارزمان ندارد گفت: تصمیمات دولت مبنی بر حمایت از صنعت قند پس از سفر دوم ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی نیز هنوز عملی نشده است.