کشف راز زندگی زنبورها برای مقابله با مهاجمان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط اکولوژیستهای انگلیسی صورت گرفته است مشخص شد که زنبورهای عسل قادرند از شکار شدن توسط عنکبوت های رتیلی که توانایی تطبیق رنگ با محیط را دارند، جلوگیری کنند.

بر اساس مطالعات، یکی از شکارگران اصلی زنبور عسل عنکبوت رتیلی است که در شکار حشرات گرده افشان مانند زنبور و پروانه از طریق پنهان شدن در گلها تخصص فراوانی دارد. تشخیص و ردیابی این عنکبوت نیز به دلیل اینکه قابلیت تطبیق رنگ بدن با رنگ محیط را دارد، کار بسیار سختی برای حشرات خواهد بود.

به منظور بررسی شیوه های زنبورها برای جلوگیری از شکار شدن، محققان دانشگاه کوئین مری انگلستان به یک دسته از زنبورهای عسل اجازه دادند تا در یک علفزار با گلهای مصنوعی که بر روی آنها عنکبوت های رتیلی روباتیک قرار داده شده بودند به جستجو بپردازند. برخی از این عنکبوتها به خوبی استتار شده و تعدادی از آنها کاملا مشخص بودند. زمانی که یک زنبور بر روی گلی می نشست که عنکبوت در آن پنهان شده بود، عنکبوت حشره را به کمک دو انبرک اسفنجی به دام می انداخت.

محققان از نرم افزار ردیابی سه بعدی برای پیگیری حرکات زنبور سود جسته و دریافتند که زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار شده به دام افتاده اند از سرعت کاوش خود در میان گلها کاسته و با از دست دادن فرصت جستجو در علفزار به ردیابی عنکبوتهایی می پردازند که خود را در گلها استتار کرده اند.

به گفته اکولوژیستها به طور کلی زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار شده به دام افتاده بودند رفتار محتاطانه تری نسبت به زنبورهایی که توسط عنکبوتهای استتار نشده به دام افتاده بودند از خود نشان داده و فرصت نشستن بر روی گلهای امن را نیز از خود دریغ می داشتند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این رفتار زنبورها مبنی بر محتاط شدن در انتخاب گلها، استتار عنکبوتهای رتیلی را کاملا بی استفاده کرده و باعث می شود این عمل هیچگونه تاثیری در افزایش میزان شکار زنبور توسط این حشره نداشته باشد.