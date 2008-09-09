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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۴۴

اختصاصی مهر /

تأسیس کتابخانه پایان نامه های حوزوی

تأسیس کتابخانه پایان نامه های حوزوی

کتابخانه پایان نامه های سطح سه (کارشناسی) و چهار (دکتری) حوزه های علمیه و مراکز تخصصی وابسته تاسیس می شود.

مدیر تحصیلات تکمیلی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : این کتابخانه همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه در فاز سوم مجتمع صدوق افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام ضمیری افزود: در این کتابخانه بیش از دو هزار پایان نامه مقاطع سطح سه و چهار (کارشناسی ارشد و دکتری) رشته های مختلف حضوری قرار گرفته که با افتتاح کتابخانه این مجموعه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تنها در سال گذشته تحصیلی تدوین هزار پایان نامه دیگر توسط طلاب در این واحد به تصویب رسیده است که به این مجموعه اضافه خواهد شد.

کد مطلب 746335

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