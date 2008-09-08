تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه به ایران باز می گردد

به گزارش خبرنگارمهر، کاروان تیم ملی فوتبال کشورمان پس از تساوی 1-1 در دیدار شنبه شب مقابل تیم ملی عربستان در شهر ریاض ، ابتدا راهی شهرمدینه منوره و سپس مکه مکرمه شده است تا به انجام اعمال حج عمره بپردازند.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در روزدوم مسابقات مقدماتی جام جهانی با قرعه استراحت روبرو شده است ، در اقامت 4 روزه خود در شهرهای مکه و مدینه در فرصت کافی به اعمال حج عمره خواهند پرداخت.

طبق برنامه تنظیم شده بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان ظهر روز چهارشنبه از جده راهی تهران خواهند شد. همچنین قرار است علی دایی با سفر به امارات دیدار چهارشنبه شب تیم های امارات و عربستان را زیر نظر بگیرد.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از استراحت در روز دوم مسابقات انتخابی جام جهانی ، روز 24 مهرماه در سومین روز این رقابتها در تهران به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.