توصیه سازمان ملل برای جلوگیری از افزایش دمای زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "راجندرا پاچوآری" با اعلام این مطلب گفت : بهتر است برنامه را با یک روز در هفته آغاز کرده و سپس مصرف گوشت را کمتر کنیم.

به نوشته روزنامه آبزرور، این جنجالی ترین توصیه ای است که تا کنون درباره راههای جلوگیری از افزایش دمای زمین ارائه شده است.

مدیر بخش تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد که در هفته گذشته به مدت شش سال برای ریاست این بخش انتخاب شد در ادامه افزود : تغییر در رژیم غذایی بسیار مهم است زیرا با توجه به تولید انبوه گازهای گلخانه ای و سایر مشکلات زیست محیطی از جمله کاهش بارندگی و تخریب واحدهای مسکونی که با کاهش شمار احشام و سایر حیوانات همراه هستند بهتر آن است تا عادتهای تغذیه ای خود را تغییر دهیم.

به گزارش فائو، تولید گوشت به میزان فعلی موجب تولید یک پنجم از گازهای گلخانه ای موجود در جهان می شود. این گازهای گلخانه ای در هنگام تولید غذای دامها تولید می شوند. برای مثال : حیوانات نشخوار کننده مانند گاو گاز متان تولید می کنند که گاز متان 23 برابر بیشتر از گاز دی اکسید کربن در افزایش دمای زمین موثر است.

بر اساس هشدار فائو، مصرف گوشت تا اواسط قرن جاری دو برابر خواهد شد.



