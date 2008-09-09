ابداع ابزار مرمت کننده ماهیچه های قلب

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان بر این باورند که با استفاده از این دستگاه و قرار دادن آن در داخل بدن افرادی که به ناراحتیهای قلبی دچار هستند، می توان به بهبود ماهیچه های آسیب دیده قلب آنها کمک کرد.

این وسیله زیستی به اندازه ای کوچک است که در بدن بیمار جا گرفته و مانند یک قلب دوم چرخه گردش خون را بهبود می بخشد.

در عین حال این پمپ که "ابزار محافظ بطنی" (VAD) نام دارد، می تواند سلولهای بنیادی، ژنها و سلولهای اصلاح شده ژنتیکی و دیگر عوامل دارویی و زیستی را به مجموعه سلولهای بنیادین قلب هدایت کند. این مجموعه از سلولهای بنیادی را می توان در آزمایشگاه کشت داده و مجددا با کمک سیستم انتقالی اکوکاردیوگراف و یا الکترو مکانیک و از طریق مسیر جدیدی که VAD ایجاد کرده است به قلب بازگرداند.

سلولهای بنیادی ماهیچه های قلب که قابلیت بازسازی نسوج قلب را دارند به صورت معمول در جریان خون و در میان رگها به میزان اندکی موجود بوده که توسط دستگاه جذب شده و برای تحریک عوامل بازسازی در قلب به صورت یک مجموعه به درون قلب فرستاده می شوند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، بازگشت این سلولهای بنیادی و زیستی به قلب به ماهیچه آسیب دیده اجازه احیا وخود سازی داده و قلب می تواند حتی در زمان اتصال VAD، به خود درمانی بپردازد.

به گفته پزشکان امکان جداسازی دستگاه زمانی فراهم خواهد شد که ماهیچه های قلب به سطح خاصی از ترمیم رسیده باشند.