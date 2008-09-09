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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۶

چهار تن مواد مخدر در سیرجان کشف شده است

چهار تن مواد مخدر در سیرجان کشف شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس شهرستان سیرجان گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از چهار هزار کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان در شهرستان سیرجان کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی، شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی در سیرجان اظهار داشت: در همین راستا میزان کشف مواد مخدر در همین مدت نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به کشف چهار هزار و 174 کیلوگرم مواد مخدر در این مدت افزود: در همین رابطه 265 نفر قاچاقچی و شرور در این شهرستان دستگیر شده است.

سرهنگ پور رضاقلی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان نیز 283 نقطه شهری و 66 منطقه روستایی در شهرستان سیرجان پاکسازی شده و بیش از 200 نفر نیز دستگیر شده اند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 21هزار لیتر مشروبات الکلی به صورت دست ساز و بطری کشف شده است.

کد مطلب 746365

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