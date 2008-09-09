چهار تن مواد مخدر در سیرجان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ هوشنگ پور رضاقلی، شب گذشته در مصاحبه مطبوعاتی در سیرجان اظهار داشت: در همین راستا میزان کشف مواد مخدر در همین مدت نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره به کشف چهار هزار و 174 کیلوگرم مواد مخدر در این مدت افزود: در همین رابطه 265 نفر قاچاقچی و شرور در این شهرستان دستگیر شده است.

سرهنگ پور رضاقلی عنوان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی در این شهرستان نیز 283 نقطه شهری و 66 منطقه روستایی در شهرستان سیرجان پاکسازی شده و بیش از 200 نفر نیز دستگیر شده اند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 21هزار لیتر مشروبات الکلی به صورت دست ساز و بطری کشف شده است.