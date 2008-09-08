گفتگو تنها راه حل مشکلات لبنان / حمایت از دیدار رهبران حزب الله و المستقبل

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط در اظهارات هفتگی خود که در روزنامه "الانباء" ارگان حزب متبوع وی منتشر شد، گفت : برقراری آشتی ملی در طرابلس و شمال و تلاشهای هدفمند سعد الحریری (رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل) در تقویت فضاهای مثبتی که ملت لبنان با امید زیاد به آن چشم دوخته اند، سهیم خواهد شد.



وی افزود : ثبات چیزی است که لبنانی ها آن را می خواهند و دولت هم طرح قطعی آنها است، زیرا شکست تمام طرحهای موازی در گذشته ثابت شده که هزینه های سنگینی نیز داشته است.



جنبلاط خاطر نشان کرد : گفتگو تنها راه برای حل مناقشات سیاسی هر چند دشوار و پیچیده است و نهادها و سازمانها برای ایفای نقش مطلوب خود در زمینه ملی به حمایت سیاسی دائمی نیاز دارند و به همین سبب از درخواست برای انجام دیدار میان نیروهای سیاسی به ویژه میان جریان المستقبل و حزب الله حمایت می کنیم، زیرا این مسئله تاثیرات مثبتی بر سطح ملی خواهد داشت.



رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه افزود: ما به این نقطه چشم دوخته ایم که تمام گروههای سیاسی بدون استثناء، گامهای مثبت پیاپی برای گسترش همبستگی میان لبنانی ها به جای تکیه بر نکات مورد اختلاف که تنها سبب بروز تنش و مشکلات می شود، بردارند.



جنبلاط در ادامه گفت : این حق همه گروهها است تا نگرانی ها و دغدغه های خود را در میز گفتگوها مطرح کنند و دیدگاه خود را درباره طرح دولت و نقش لبنان و هویت و سیاست خارجی آن در قبال مناقشه عربی- اسرائیلی و مسائل منطقه ای دیگر ارائه کنند.



وی افزود: انجام گفتگو مستلزم تلاش مشترک همه گروههای سیاسی برای ایجاد فضاهای اعتمادی است که در دوره های گذشته به سبب سخنرانی های سیاسی آتشین از سوی همه از بین رفته است.



رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه گفت : اعتمادسازی و ایجاد فضای صداقت میان گروههای سیاسی گام ضروری و مقدماتی برای موفقیت گفتگوهاست.