محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیمش پیش از دیدار با سپاهان اصفهان گفت: بازیکنانم در شرایط بسیار خوبی قرار دارند و برای مسابقه با سپاهان از آمادگی قابل قبولی برخوردار هستند، البته با توجه به وضعیت فعلی به کسب امتیاز در اصفهان امیدوارم گرچه سپاهان هم نمی خواهد در ورزشگاه خانگی امتیازی از دست بدهد.

وی با بیان اینکه تعطیلی لیگ به ضرر تیم ملوان شده است، ادامه داد: ما در هفته های سوم و چهارم نتایج خوبی کسب کرده بودیم و این تعطیلی به یکباره وقفه بزرگی در کارمان ایجاد کرد اما سعی کردیم با برنامه های آماده سازی خاص شرایط مطلوب نفرات تیم را برای دیدار مهم با سپاهان حفظ کنیم.

سرمربی ملوان با بیان اینکه تیمش نسبت به بضاعت مالی باشگاه نتایج خوبی کسب کرده است، افزود: در لیگ امسال برابر تیم هایی به میدان می رویم که بضاعت مالی آنها 5 تا 10 برابر بیشتر از ماست و برخلاف ما که برای آماده سازی تیم کمتر از 5/1 میلیارد تومان هزینه کرده ایم، با بودجه های 7 تا 10 میلیاردی تیم خود را راهی مسابقات کرده اند و این اصلا منصفانه نیست.

وی در این مورد اضافه کرد: البته ما برخلاف بودجه خود که هیچ حالت تعادلی با رقیبمانمان ندارد، اجازه نمی دهیم از نظر فنی هم این فاصله ایجاد شود و مطمئن باشید ملوان در لیگ امسال برای همه تیم ها خصوصا تیم های بزرگ دردسرساز می شود.

احمدزاده در پایان با بیان اینکه نباید از این تیم همانند سال گذشته انتظار قرار گرفتن در جمع تیم های بالانشین را داشته باشید، در مورد مشکلات مالی این باشگاه گفت: مسئولان باشگاه باید در این مورد پاسخگو باشند اما تفاوت بیش از اندازه دریافتی بازیکنان ما نسبت به تیم های دیگر در نتیجه گیری تیم ما بی تاثیر نیست ولی نفرات ما همانند سالهای قبل با این مشکل کنار آمده و از تمام توان خود برای موفقیت تیم استفاده می کنند.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی، ساعت 20:30 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با قضاوت محمود رفیعی برگزار می شود.