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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

تعداد دکه های موجود در کرج 5/4 برابر دکه های مورد نیاز است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج گفت: کرج تنها به 80 دکه مطبوعاتی نیاز دارد که در حال حاضر 360 دکه مطبوعاتی در این کلانشهر فعال است.

محمدمهدی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حقیقت رسالت اصلی دکه های مطبوعاتی فروش روزنامه ها و مجلات است که متاسفانه دیده می شود این دکه ها به عرضه اجناس دیگر نیز در این فضاها می پردازند که این کار خلاف قانون و آیین نامه دکه داران است.

وی افزود: صاحبان دکه ها تحت تاثیر هیچ شرایطی حق معامله یا اجاره دکه های خود را به دیگران ندارند و این اقدام نیز بر خلاف قانون محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ساماندهی دکه های مطبوعاتی در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی این امر محقق می شود.

دشتی همچنین ادامه داد: به منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان چهار بازار میوه و تره بار موقت تا پایان امسال در مناطق هفت، هشت، چهار و ده شهرداری کرج ساخته می شود و زمان کارایی این مراکز پنج ساله خواهد بود.

وی عنوان کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته کلانشهر کرج به 30 بازار روز دائم نیاز دارد که در حال حاضر 10 بازار در این کلانشهر فعال است.

کد مطلب 746382

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