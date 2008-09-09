تعداد دکه های موجود در کرج 5/4 برابر دکه های مورد نیاز است

محمدمهدی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حقیقت رسالت اصلی دکه های مطبوعاتی فروش روزنامه ها و مجلات است که متاسفانه دیده می شود این دکه ها به عرضه اجناس دیگر نیز در این فضاها می پردازند که این کار خلاف قانون و آیین نامه دکه داران است.

وی افزود: صاحبان دکه ها تحت تاثیر هیچ شرایطی حق معامله یا اجاره دکه های خود را به دیگران ندارند و این اقدام نیز بر خلاف قانون محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ساماندهی دکه های مطبوعاتی در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی این امر محقق می شود.

دشتی همچنین ادامه داد: به منظور خدمات رسانی بیشتر به شهروندان چهار بازار میوه و تره بار موقت تا پایان امسال در مناطق هفت، هشت، چهار و ده شهرداری کرج ساخته می شود و زمان کارایی این مراکز پنج ساله خواهد بود.

وی عنوان کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته کلانشهر کرج به 30 بازار روز دائم نیاز دارد که در حال حاضر 10 بازار در این کلانشهر فعال است.