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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

کرج به 50 استخر نیاز دارد

کرج به 50 استخر نیاز دارد

کرج - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت شنای کرج گفت: کرج به 50 استخر نیاز دارد که در حال حاضر حدود 20 استخر در این شهرستان فعال است.

میترا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در شهرستان کرج 14 استخر زیر نظر سازمان تربیت بدنی و حدود چهار استخر تحت نظر شهرداری فعال هستند که این تعداد استخر جوابگوی نیاز شهروندان نیست و شهرستان کرج برای رفع این کمبودها نیاز به 50 تا 60 استخر دارد.

وی افزود: استخرهای خصوصی نیز می تواند تا حد زیادی کمبود موجود را برطرف کند که متاسفانه در کرج این استخرها هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اند و امید می رود با مشارکت بخش خصوصی و همکاری مسئولان شهری تعداد این اماکن ورزشی افزایش یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ورزش شنا یک ورزش پایه است و تاثیر به سزایی در سلامت جسمی و فیزیولوژی افراد خواهد داشت و این ورزش در سطح شهرستان کرج جزو رشته های مدال آور محسوب می شود و بانوان کرجی در رشته های آبی دارای ظرفیت بالایی هستند چنانچه امسال موفق شدند در المپیاد ایرانیان 65 مدال در سه رده سنی به دست آورند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 25 بانوی کرجی در رشته های آبی در سطح حرفه ای و مسابقات به صورت فعال حاضر هستند.

کد مطلب 746385

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