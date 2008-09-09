سالنی در واتیکان با انرژی خورشیدی اداره خواهد شد

در پی تأکید پاپ بندیکت شانزدهم بر اهمیت حفظ محیط زیست، سالن پل ششم در واتیکان طی دو ماه آینده پس از نصب تجهیزات ویژه روی سقف با انرژی خورشیدی اداره می‌شود.

"ماورو ویلانرینی" مهندسی که برای خدمات تکنیکی واتیکان کار می کند در گفتگو با روزنامه آبزروارتور رامانو در رابطه با این پروژه گفت: هدف از اجرای این طرح استفاده کارآمد انرژی در واتیکان است.

انتظار می رود این صفحات خورشیدی تا پایان سال به بهره برداری برسند. انتخاب سالن پل ششم از آن جهت صورت گرفته که ساختار این ساختمان برای استفاده از این صفحات مناسب ترین گزینه بوده و کمترین تغییر را در نمای خارجی آن ایجاد می کند.همچنین از آنجا که این ساختمان درمیان مدرنترین ساختمانهای واتیکان جای گرفته از قابلیت بیشتری برای انطباق با این نوع تکنولوژی برخوردار است، علاوه بر این ضرورت ترمیم خود سقف نیز حس می شد.

از 5 هزار متر مربع سقف این سالن حدود 2 هزار متر مربع آن با این صفحات پوشیده می شود و باقی مانده آن به عنوان صفحه ای مورد استفاده قرار می گیرد که میزان انرژی جذب شده را افزایش دهد. این پروژه با همکاری دانشگاه ساپیئنزا رم و پیامها و تأکیدها بسیار پاپ بندیکت شانزدهم مبنی بر اهمیت حفظ محیط زیست اجرا می شود.

وی همچنین از پروژه های دیگری صحبت کرد که باز هم با بهره گیری از انرژی جایگزین در آینده نزدیک طرح ریزی و اجرا خواهد شد.

پیش بینی شده تا سال 2020 این کشور کوچک اروپایی به عنوان مقر کلیسای کاتولیک دست کم 20 درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع احیا شدنی تأمین کند.

واتیکان نسبت به همراه ‌داشتن آب‌مقدس توسط خبرنگاران هشدار داد

واتیکان به خبرنگارانی که ماه سپتامبر همراه پاپ به شهر لوردس فرانسه سفر می‌کنند هشدار داد که آب مقدس زیارتگاه این شهر را در چمدان و کیفهای دستی خود حمل نکنند چرا که این امر به مصادره چمدان منتهی می‌شود.

پاپ طی روزهای 12 تا 15 سپتامبر ( 22 تا 25 شهریر ماه) به پاریس سفر کرده و از زیارتگاهی در جنوب فرانسه دیدار می‌کند که کاتولیکها اعتقاد دارند حضرت مریم(س) 150 سال پیش بر برنادت سوبیروس تجلی یافته است.

میلیونها زائر هر ساله از این زیارتگاه دیدار می‌کنند و اعتقاد دارند که آب آن به طور بالقوه دارای نیروی معجزه‌آسا و شفابخش است. در این میان عده بسیاری بطری‌هایی را از آب آن پر کرده و با خود همراه می‌کنند.

یکی از مشاوران واتیکان به خبرنگاران گفت: خطوط هوایی فرانسه اعلام کرده است که به منظور پرهیز از مصادره اموال توسط نیروهای کنترل امنیتی در فرودگاه از قرار دادن هر بطری حاوی آب مقدس این زیارتگاه داخل چمدان یا کیف دستی که وارد هواپیما می‌شود خودداری کنند. درحالی که آب زیارتگاه شهر لوردس آنقدرها هم که توصیف می‌شود مقدس نیست، برای دسترسی به آب مقدس می‌توان به تمام کلیساها رجوع کرد، تنها کافی است که یک کشیش آن را تقدیس کرده باشد.

پاپ نمایش "قورباغه مصلوب" را محکوم کرد

پاپ بندیکت شانزدهم مجسمه جنجال برانگیز "قورباغه مصلوب" را در موزه بلزانو در شمال ایتالیا محکوم و علت آن را اهانت به احساسات بسیاری از مردم اعلام کرد.

دیدگاه پاپ طی نامه ای به فرانز پال رئیس شورای منطقه ای ترینتینو آلتو آدجی ارائه شد.

این مجسمه قورباغه به همان صورتی که مسیح مصلوب شده مشاهده می شود، اما درحالی که زبان سبزش از دهانش به بیرون افتاده، در دست راستش یک لیوان آبجو و در دست چپش یک تخم مرغ دارد.

خالق این اثر مدرن "مارتین کیپنبرگر بود" که تاکنون در موزه تیت مدرن و گالری ساتچی در لندن جشنواره دوسالانه ونیز به نمایش گذاشته شده و قرار است در لس آنجلس و نیویورک نیز به نمایش عمومی گذاشته شود.

وزیر فرهنگ ایتالیا نیز به انتقاد پاپ پیوسته و اظهار داشته است که این اثر نه تنها به احساسات دینی بسیاری که نماد دینی عشق را روی صلیب مشاهده می کنند صدمه می زند بلکه به حس و احساس مسئولیت افرادی که این نماد را به رسمیت نمی شناسند نیز ضربه وارد می کند. برای دولت متأسف است که برای به نمایش گذاشتن هنرهای بیهوده و بی ارتباط سرمایه گذاری می کند.

پس از انتقاد اولیه، موزه هنری بولزانو به رغم خشم پاپ و مقامات محلی تصمیم گرفت این اثر را در محدوده ای از موزه با احتیاط به نمایش بگذارد. مقامات این موزه اظهار داشتند این هنرمند که در سال 1997 درگذشته این مجسمه را پرتره شخصی و نشان دهنده اضطراب بشری توصیف می کرده است.

صدای بلند ناقوس کلیسا در ایتالیا غرامت سنگینی را رقم زد

یک کشیش ایتالیایی به پرداخت جریمه نقدی 60 هزار یورو به عنوان غرامت آسیبی که ناقوس کلیسای وی به شنوایی فردی وارد کرد محکوم شد.

این حکم دادگاهی که از سوی دادگاهی در شهر چیاواری صادر شده برای ایتالیا که پرجمعیت‌ترین کشور کاتولیک اروپایی بوده و شاید بیشترین تعداد کلیساها را داشته باشد مفاهیم گسترده‌ای خواهد داشت.

این دادگاه از سوی یک استاد بازنشسته دانشگاه علیه کلیسای کارمین در شهر لاواگنا در نزدیکی جنوا ، 13 سال پیش مطرح شد چرا که صدای این کلیسا از حد معمول بلندتر است و آلودگی صوتی ایجاد می‌کند. پس از آنکه قاضی تشخیص داد که صدای ناقوس این کلیسا از میزان عادی بیشتر است و همچنین متوجه شد که میزان شنوایی فرد شاکی تاحدی تحت تأثیر این موضوع قرار گرفته حکم را صادر کرد.

این درحالی است که قاضی تنها 9 هزار یوروی غرامت را به آسیب جسمی اختصاص داده و 46 هزار یوروی آن را به مختل شدن زندگی اجتماعی اختصاص داده است. باقی مانده این مبلغ به خسارت اخلاقی اختصاص می‌یابد چرا که عده‌ای از آشنایان این استاد سابق دانشگاه شهادت داده‌اند که به علت صدای این ناقوس از دیدار وی در منزلش دست کشیده‌اند.

از این پس قرار است ناقوس این کلیسا تنها برای مراسم عشای ربانی روزهای یکشنبه ، کریسمس و عید پاک به صدا در آمده و صدای آن در بیشترین حالت خود 20 ثانیه باشد.

رشد برنامه‌های دینی در رسانه‌های بریتانیایی

پخش برنامه‌های دینی با هدف تأمین نیازهای درحال رشد جامعه بریتانیا در رسانه‌های این کشور افزایش یافته، اما از سوی دیگر ساخت برنامه‌های غیر متداول و تابوشکن نیز در میان خیل برنامه‌های دینی مشاهده می‌شود.

"مایکل ویکلین" رئیس بخش دین و اخلاق شبکه بی بی سی ساخت برنامه دینی را فرآیندی درحال رشد توصیف کرد.

برنامه های دینی که به عنوان روند جدید شبکه های تلویزیونی بریتانیا درنظر گرفته می شوند برای گزارش درباره ادیان مختلف در جامعه چند فرهنگی بریتانیا بودجه های قابل ملاحظه ای دریافت می کنند. در میان برنامه‌هایی که طی چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته می توان به برنامه هایی چون "خدای دروغین کشیش"، "نهایت زیارت"، "مرا مسلمان کن" و "خداوند سیاه است" اشاره کرد.

برنامه های شبکه چهار بریتانیا به عنوان یک شبکه دولتی دربرگیرنده برنامه هایی با عناوین فرقه افراط گرا درباره بمبگذاران انتحاری، جنگ برسر سرزمین مقدس، اتاق انتظار خداوند بودند. برنامه " ترانه های تجیلی" از بی بی سی به عنوان برنامه ایی که براساس سرودهای مسیحی سنتی ساخته شده اکنون برای پنجمین دهه متوالی است که از این شبکه پخش می شود و بسیاری اعتقاد دارند این برنامه یکی از محبوب ترین برنامه های دینی است که در دنیا تماشاگر دارد.

افراد فعال در رسانه ها اعتقاد دارند این روند از برنامه های دینی از علاقه احیا شده به دین در جامعه بریتانیا استفاده عملی کرده است.

"مارک تامپسون" مدیرکل بی بی سی یادآور شد که پیش از این چنین اشتیاقی نسبت به برنامه های دینی وجود نداشت، در گذشته دین در حاشیه بود و در بیشتر موارد در مستندها، کمدی ها و درام ها غایب بود، مگر برای افرادی که خود به دین علاقه داشتند.

وی افزود: جدا از بحث پخش برنامه تلویزیونی در رسانه های مکتوب نیز گفتمان عمومی درباره دین درگرفته اما تلویزیون همواره محفل زنده ای برای بحث درباره آینده امور جاری، پوشش هنر و دارم بوده است. نقش دین در جامعه بریتانیا اخیرا افزایش چشمگیری یافته است.

اتحاد ادیان مختلف برای یاری گرسنگان ایالت اوهایوی امریکا

اعضای گروههای اسلامی، مسیحی، یهودی و هندو در شهر اوهایو در آمریکا روز پنجشنبه 21 شهریور ماه در گردهمایی بین‌دینی و سالانه‌ای که با هدف ارتقای آگاهی درباره گرسنگان و نیازمندان با عنوان " جهره گرسنگی شما را شگفت زده می‌کند" برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد.

کشیش لی پاول کشیش ارشد کلیسا سدار کریک سخنرانی اصلی این مراسم را که دربرگیرنده نیایش، قرائت متون مقدس ادیان مختلف و برنامه‌های سنتی ادیان بوده برعهده دارد.

هدف از برگزاری این همایش ارتقای آگاهی جوامع دینی نسبت اقدامات انسان دوستانه‌ای است که برای مبارزه با گرسنگی می‌توان در پیش گرفت. این گردهمایی با حمایت بانک غذای اوهایو برگزار می‌شود.

بیش از 207 هزار نفر از مردم اوهایو و 35 میلیون نفر از مردم امریکا در مرز خط گرسنگی به سر می‌برند. این بانک غذایی برای 250 سازمان غیر انتفاعی این منطقه غذا و خواربار فراهم می‌کند. حدود 60 درصد از این سازمانهایی که این مواد را توزیع می‌کنند سازمانهای دینی محسوب می‌شوند.

این گردهمایی بین دینی در کلیسای لوتری تجلی عیسی(ع) در شهر تولدو در ایالت اوهایو آمریکا برگزار می‌شود.

رهبران دینی مالزی خواستار تعیین روز ملی بین ادیان شدند

رهبران دینی مالزی به رغم آنکه اعتقاد دارند ترویج نزدیکی میان ادیان باید از آموزش در سنین کودکی آغاز شود، از نخست وزیر مالزی خواستند روزی را در طی سال به عنوان روز ملی بین ادیان تعیین کند.

رهبران دینی مالزی که این هفته دریک گردهمایی بین دینی شرکت کرده بودند این رویداد را فرصت مناسبی توصیف کرده اما بر این اعتقاد بودند که این گردهمایی نوعی تفکیک میان آنها به وجود آورده بود چرا که هرکدام از گروههای دینی دور میزهای خود نشسته و نمی‌توانستند آزادانه در کنار هم قرار گیرند.

کاهن ارشد بودایی مالزی گفت: روابط میان نژادها و ادیان مختلف باید سنین کودکی ترویج شود. در مهدکودک کودکان تمام امور را همراه یکدیگر انجام می‌دهند اما زمانی که آنها بزرگ شده و سابقه‌های قومی و دینی خود را شناخته، این احساس دوستی میان آنها کمرنگ می‌شود.

وزارت آموزش باید به تقویت این روابط کمک کند تا کودکان بتوانند پیرو هر دینی که هستند با یکدیگر تعامل داشته باشند و تفکیکی از این نظر میان آنها به وجود نیاید.

سرابی عبدالله رئیس کمیته اسلامی هماهنگی سازمانهای غیر دولتی نیز اظهار داشت: کلاسهای زبان که روزهای تعطیل در مدارس برگزار می‌شود آنها را قادر می سازد تا درباره نژادها و یکدیگر مطالب تازه‌ای بیاموزند. با این برنامه‌ها جوان می‌تواند انواع مختلف احوال پرسی را یادگرفته و از آن برای تقویت روابط خود کمک گیرد.

مشاور گروه مسیحیان انجیلی مالزی نیز اظهار داشت: مدارس نقش مهمی در برقراری تعامل میان نژادها ایفا می‌کنند، دولت باید از فضای مدارس سود برده و برنامه‌هایی ایجاد کند که دانش آموزان بتوانند با بهره گیری از آن آزادانه و طبیعی بایکدیگر تعامل برقرار کنند. مدارس همچنین می‌توانند برنامه هایی ایجاد کنند که کودکان نژادها و ادیان مختلف برای چند روز محدود در کنار یکدیگر زندگی کرده تا از فرهنگهای مختلف اطلاع یابند.

10 هزار معبد بودائی کره جنوبی مراسم مشترک برگزار کردند

درپی تظاهرات هفته گذشته، ده هزار معبد از فرقه‌های مختلف بودائی در کره جنوبی صبح روز یکشنبه 10 شهریورماه رأس ساعت 9 و 30 دقیقه صبح به وقت محلی مراسم نیایش خود را در اعتراض به تعصب دینی دولت برگزار کردند.

صبح روز یکشنبه ساعت 9 و 30 دقیقه معابد بودائی ناقوسهای خود را همزمان به صدا در آورند تا مراسم نیایش را اجرا کنند.

راهبان بودائی اظهار داشتند: دولت کره جنوبی مسیحیان را به بودائیان ترجیح داده و نسبت به بودائیان تبعیض دینی صورت می گیرد.

شرکت کنندگان در این مراسم سراسری به نوبت از دولت انتقاد کرده و خواستار ترویج هماهنگی دینی در کشور شدند. بین 2 تا 3 هزار نفر از بودائیان در این مراسم که در معابد اصلی سئول و سایر مناطق برگزار شد، شرکت کردند. معابدی که به هر دلیل نتوانستند به طور همزمان در این مراسم شرکت کنند مراسمی مشابه را روز دوشنبه 11 شهریورماه برگزار کردند.

دالایی لاما برای حمایت از تدریس اخلاق به کانادا سفر می‌کند

دالایی لاما قرار است اکتبر سال 2009 طی دو روز به شهر کبک کانادا سفر و از تدریس درس اخلاق و فرهنگ دینی که قرار است در مدارس کبک کانادا تدریس شود حمایت کند.

رئیس شاخه بنیادن دالایی لاما در کاناد اعلام کرد که رهبر معنوی بودائیان تبت طی دو روز برای دیدار با آموزگاران و کارآموزان این عرصه به این شهر سفر خواهد کرد.

تابتن اسامداپ از تبتیهای مقیم کانادا گفت: دالایی لاما همواره برای بحث آموزش اخلاق به کودکان در نظام آموزشی مدارس اهمیت خاصی قائل بوده به همین دلیل وی از معرفی این مبحث اخلاق در مدارس کبک ابراز خرسندی کرد.

از این پس قرار است همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید درس اخلاق به صورت غیر فرقه ای در کلاسهای مقاطع متوسطه و دبیرستانی در کبک تدریس شود. تاکنون مدارس از سه انتخاب میان آموزش اخلاق، اخلاق کاتولیک و اخلاق پروتستان برخوردار بودند که هنوز هم دانشجویان مطالبی را درباره اهمیت میراث کاتولیک و پروتستان در کانادا مطالبی می آموزند اما این برنامه درسی جدید بر ادیان اسلام، یهودیت، هندوئیسم، بودیسم و معنویتهای بومی این منطقه نیز تمرکز خواهند داشت.

محورهایی چون مسئولیت پذیری، تساهل و عدالت از جمله موضوعاتی هستند که دانش آموزان در این کلاس با آنها آشنا خواهند شد.