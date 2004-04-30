اميدوارم فردا خبرهاي خوشي از چين برسد

به گزارش خبرنگار " مهر " حسين فركي سرمربي تيم فوتبال اميد كشورمان كه در مصاحبه مطبوعاتي پس از ديدار با مالزي با خبرنگاران گفت و گو مي كرد ، با اعلام اين مطلب افزود : از تمام كساني كه در راه اين پيروزي يارو ياور تيم اميد بودند تشكر مي كنم و اميدوارم تيم اميد به آنچه كه شايستگي اش را دارد دست يابد .

فركي درباره ديدار با مالزي تصريح كرد : هدف ما در اين بازي ابتدا كسب سه امتياز و بعد رسيدن به يك پيروزي پرگل بود و حالا كه با گلهاي زيادي موفق شديم مالزي را شكست دهيم خوشحالي ما چند برابر است .

سرمربي تيم اميد با بيان اينكه پيش بيني چنين پيروزي پرگلي را در اين ديدار نداشتم ، تاكيد كرد : وقتي تيم ما نيمه اول را با دو گل به پايان برد در رختكن به بازيكنان گفتم كه مي توانند در نيمه دوم به گلهاي بيشتري دست پيدا كنند كه خوشبختانه نكاتي كه به بازيكنان گوشزد كرديم به خوبي در زمين پياده شد و با اعتماد بنفس و هماهنگي خوبي كه بين بچه ها وجود داشت توانستيم 4 گل ديگر وارد دروازه مالزي كنيم و چند فرصت ديگر هم با خوش شانسي حريف از دست رفت .

فركي درباره تعويض هاي خود در اين ديدار اظهار داشت : در مجموع بازيكناني كه در تيم اميد روي نيمكت قرار مي گيرند با بازيكناني كه در تركيب اصلي به ميدان مي روند تفاوت چنداني ندارند . تعويض معدنچي و عليزاده از قبل مشخص بود و براي اينكه قدرت تهاجمي تيم را افزايش دهيم اين تعويض ها صورت گرفت .

وي در مورد بازي فرداي چين مقابل كره جنوبي اظهار داشت : چين چيزي از كره كمتر ندارد و من اميدوارم فردا خبرهاي خوبي از چين بدست ما برسد.





