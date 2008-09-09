90 هزار سفر کارت ملی در استان گیلان توزیع شده است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: سفر کارتهای ملی توزیع شده از اوائل مهر ماه از بودجه رفاهی این سازمان و دستگاههای اجرایی شارژ می شوند.

وی ادامه داد: در 50 مکان اقامتی و گردشگری استان می توان از این سفر کارتها استفاده کرد.

مهدی پور خاطرنشان کرد: سفر کارت ملی، برنامه سازمان میراث فرهنگی در راستای همگانی، همه مکانی و همه زمانی کردن سفر در جامعه و توسعه گردشگری پایدار است.

وی افزود: همسو با اهداف و برنامه‌های محوری دولت مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی در کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی سیاستگذاری سفر، اقدام به ارائه طرحها و برنامه ‌های متنوعی کرده که سفر کارت ملی از جمله این طرحهاست.

این مقام مسئول هدف از اجرای این طرح را بهره مندی کلیه اقشار جامعه به ویژه کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان از مزایای آن دانست و افزود: در این راستا سفر کارت توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از مطالعات جامعه و بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان صنعت گردشگری به عنوان طرح ملی مطرح شد.

مهدی پور اعلام کرد: سفر کارت ملی، کارتی است بانکی، الکترونیکی و هوشمند که پس از شارژ مبلغ معین، قابلیت استفاده از دستگاه‌ های کارتخوان POS نصب شده در صدها واحد اقامتی نظیر هتلها، مهمانسراها و هتل آپارتمانها و سایر مراکز اقامتی در سراسر کشور با درجات مختلف را داراست.

این مسئول بیان داشت: دارنده سفر کارت می‌تواند در ازای صورتحساب مربوط، کلیه هزینه‌های مورد استفاده خود را بابت خدمات متنوع موجود در واحدهای اقامتی به جای پرداخت پول نقد از سفر کارت استفاده کند.

مهدی پور در ادامه یادآور شد: بانک سپه، مجری عملیات بانکی سفر کارت ملی است و در صورت وقوع هر گونه مشکلی اعم از فقدان، از کارافتادگی و یا هرگونه ایرادی که مانع بهره‌برداری از سفر کارت شود، بانک عامل آمادگی ارائه خدمات مناسب را خواهد داشت.