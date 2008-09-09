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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

صاعقه در لرستان دو قربانی و پنج مجروح بر جای گذاشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان لرستان گفت: بر اثر وقوع رعد و برق در شهرستان پلدختر دو نفر کشته و پنج نفر مجروح شدند.

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: عصر دیروز بر اثر بارش باران و رعد و برق مکرر در روستای طالقان جنوبی شهرستان پلدختر دو دانش آموز دختر این روستا در دم جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه بر اثر این حادثه پنج نفر نیز مجروح شده اند، افزود: دو نفر از مجروحان حادثه به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری هستند و سه حادثه دیده دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان لرستان یادآور شد: همه آسیب دیدگان در حادثه عصر دیروز زن بوده اند.

وی با بیان اینکه رعد و برق در سالهای گذشته نیز موجب جان باختن تعدادی از لرستانی ها به خصوص مردم شهرستان پلدختر شده بود، تاکید کرد: تعداد تلفات اخیر بر اثر صاعقه بیشترین آمار صدمه دیدگان در مقایسه با حوادث مشابه محسوب می شود.

کد مطلب 746421

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