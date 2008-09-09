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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای معتبر به شرح زیر است.

-وزیران امورخارجه اتحادیه عرب آماده تحرکی در شورای امنیت درباره شهرک سازی رژیم صهیونیستی و موضوع سودان می شوند.

-کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد : واشنگتن همکاری هسته ای خود را با روسیه  در حال حاضر به علت اقدامات مسکو در گرجستان متوقف کرد.

-اتحادیه اروپا و نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه حمایت خود را از رئیس جمهوری گرجستان که از برگزاری کنفرانسی در اکتبر آتی با هدف کمک به کشورش خبر داد، اعلا کردند .

-مخالفان دولت آنگولا به شکست خود در انتخابات پارلمانی اعتراف کردند.

-جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز درباره نحوه فعالیت نظامیان آمریکایی در افغانستان موضوعاتی را اعلام می کند.

-گروه های فعال سیاسی ، مذهبی و امنیتی طرابلس با اضمای سندی موسوم به " سند آشتی طرابلس " بر دوری طرف های لبنان از خشونت و درگیری تاکید کردند.

-منابع فرانسوی اعلام کردند : مذاکرات بین رئیس جمهوری فرانسه و همتای روسی وی در بعضی ازمواقع بسیار متشنج و بحرانی بود.

-وزیر نفت کویت اعلام کرد : نیازی به کاهش تولیدات نفت اوپک نمی بیند. 

-شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات بر حمایت کشورش از تلاش های حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد.

-مسکو از تصمیم آمریکا برای توقف همکاری هسته ای با روسیه ابراز تاسف کرد.

کد مطلب 746424

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