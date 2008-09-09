کسری بودجه وزارت بهداشت به خاطر غیرواقعی بودن بودجه است

دکتر حسینعلی شهریاری در خصوص عدم ارائه راهکاری از سوی وزارت بهداشت برای تامین کسری بودجه به خبرنگار مهر گفت: مجلس در این خصوص نمی تواند هیچ کاری انجام دهد و این مشکل دولت است.

وی با عنوان این مطلب که ارائه طرح از سوی مجلس برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت بر خلاف قانون اساسی است ، تصریح کرد: مجلس چنین اجازه ای ندارد و دولت باید خودش برای اصلاح بودجه لایحه بیاورد.

شهریاری با تاکید بر اینکه دولت عمدا بودجه را غیرواقعی می بندد، افزود: پارسال هم به دولت گفتیم بودجه را درست ببندید اما آنها می خواهند با غیر واقعی بستن بودجه بگویند که نسبت به سالهای گذشته بودجه کمتری داریم و سپس از طریق متمم برای تامین کسری اقدام کنند که نتیجه اش همین می شود که وزارتخانه ها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با ارائه لایحه ای جداگانه از سوی دولت برای تامین کسری بودجه وزارت بهداشت ، گفت: فرقی نمی کند که لایحه به صورت کلی یا جداگانه برای یک وزارتخانه ارائه شود.